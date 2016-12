Verdreihte nach einem ganz traditionellem Familien-Rezept gibt es heute auf herzelieb. Bei uns in der Familie hier in Nordfriesland sind sie, neben den Futtjes, ganz besonders zu Silvester beliebt. Fettgebackenes bietet sich ja zu Feiern im Winter ganz besonders an und statt der Berliner gibt es bei uns auch gerne mal Verdreihte. Sie sind eher ein Keks als ein softes Hefegebäck.

Ich backe die Verdreihten mit Hefe, aber es gibt auch Rezepte mit Backpulver oder Hirschhornsalz. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept und ich weiß, dass sie in vielen Ländern bekannt sind . So heißen sie überall anders und meine Verdreihten sind durch die skandinavischen Wurzeln der Familie von den dänischen Kleijner inspiriert.

Verdreihte

Zutaten für Verdreihte

250 ml lauwarme Milch

1 Würfel frische Hefe

100 g Zucker

1000 g Mehl

1 Prise Salz

1 Teelöffel Kardamon

Mark einer Vanilleschote

1 Prise Liebe

1 Bio-Zitrone

200 g weiche Butter

1 Ei

1-2 Kilo Pflanzenfett

Verdreihte – die Zubereitung

Zuerst die lauwarme Milch in eine Schüssel geben und die Hefe hineinbröckeln. Dann den Zucker hinzufügen und so lange rühren, bis sich alles aufgelöst hat. 300 g Mehl einrühren und den Vorteil etwa 5-10 Minuten stehen lassen.

Nun restliche Mehl mit dem Salz und dem Kardamom vermischen. Anschließend die Zitrone abreiben und den Abrieb unter das Mehl mischen.

Im nächsten Schritt, das Ei in die Schüssel und die Butter dazu geben und das restliche

Mehl darauf schütten. Jetzt alle Zutaten zu einem glatten Hefeteig verarbeiten.

Jetzt muss der Teig etwa eine Stunde gehen! Dazu öle ich eine Schüssel leicht ein, lege den Teig hinein und decke ihn mit einem Küchentuch ab. Nach der ersten Gehzeit den Teig nochmal ordentlich zusammen drücken und nochmals eine halbe Stunde gehen lassen.

Verdreihte Ausrollen, Formen und frittieren

Den Teig noch einmal kräftig durchkneten und sollte er noch zu weich sein, ruhig etwas Mehl einarbeiten! Den Teig danach auf einer bemehlen Arbeitsfläche dünn ausrollen und etwa vier Zentimeter und ungefähr 15 cm lange Rechtecke ausschneiden. In jeden Streifen ca. 5 Zentimeter langen Schlitz schneiden und ein Ende einfach hindurch ziehen.

Das Fett in einem großen Topf schmelzen und erhitzen. Temperatur leicht zurücknehmen, damit nichts anbrennt und jeweils zwei der Verdreihten darin goldgelb ausbacken. Sie sollten gut auf einigen Lagen Küchenpapier abtropfen.

Verdreihte schmecken noch ein bisschen besser, wenn sie vor dem Servieren mit Puderzucker bestäubt werden. Marmelade ist grandios dazu.

Tipps

Achtet darauf, dass das Fett nicht zu heiß ist. Die Verdreihten verbrennen sonst.

Achtung, Verbrennungsgefahr – das fertige Gebäck ist sehr heiß, wenn ihr es aus dem Fett nehmt.

Fettbrände niemals mit Wasser löschen!

Bei diesem Gebäck handelt es sich eher um Kekse – sie werden in Marmelade gestippt.

Der Teig muss fest sein, damit er sichg ut ausrollen und formen lässt.

Zu unseren Traditionen in Nordfriesland gehört auch das Rummelpott-Laufen! Die Kinder und die Erwachsenen verkleiden sich und ziehen durch die Nachbarschaft. An jeder Haustür werden traditionelle Rummelpott-Lieder gesungen, die dann mit Süssigkeiten oder einem Schnapps für die Erwachsenen belohnt werden. So verkürzt man sich hier an der Nordsee die Zeit bis Mitternacht und wünscht den Nachbarn einen guten Rutsch ins neue Jahr. Angestoßen wird hier in Nordfriesland übrigens mit Knallkööm (Sekt).

Wir singen in jedem Jahr folgendes Lied an den Haustüren

Rummel, rummel, ruttje,

Giv mi noch en Futtje!

Kreg ik een, blev ik stohn,

Kreg ik twee, will ik gohn.

Kreg ik dree, wünsch ik Glück,

dat de Olsche mit dem Posche

dor den Schornstien flüch

Scheunet Niejohr!

Kommt gut ins neue Jahr und habt einen tollen Silvesterabend!

Guten Rutsch und alles Liebe

miho