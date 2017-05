Rhabarber-Eis – ohne Eismaschine aber mit Sahne!

Eigentlich ist die Bezeichnung „Rhabarber-Eis“ nicht ganz richtig, ganz genau genommen ist es nämlich ein Semifreddo – Halbgefrorenes – und es wird keine Eismaschine für die Zubereitung benötigt. Natürlich wird das Eis ganz gefroren, aber ich liebe es, wenn das Eis zum Essen angetaut ist und schon schmilzt. Dieses Mal ist es kein Familienrezept, ich habe dieses Rezept aus der Zeitschrift Lecker adaptiert.



Freunde, die dieses Eis probiert haben, fühlten sich an ein ganz bestimmtes (Zitronen)Buttermilcheis in einer Waffel erinnert. Der Geschmack ist süß-sauer, lieblich-herb und herrlich erfrischend. Aber ich will hier nicht so schwärmen und euch lieber das Rezept verraten: