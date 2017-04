Rhabarberkuchen mit Baiserhaube – es gibt nichts, was ich im Frühjahr sehnlicher erwarte! Ob als Blechkuchen, Torte oder in der Springform – ich liebe die Kombination von Kuchen, mit dem herb-säuerlichen Geschmack des Rhabarbers in Kombination mit der knackigen und und dem süß-knackigen Baiser!



Von Anfang April bis Ende Juni ist die Saison für den Rhabarber, der ursprünglich aus dem Himalaya stammt. Erntereif ist der Rhabarber, wenn die Stangen nicht mehr gewellt, sondern glatt sind. Dann darf er möglichst weit unten von der Pflanze abgedreht werden. Aber was rede ich ?! Mehr Infos gibt es am Ende des Artikels! Selbstverständlich habe ich euch mein Rezept mitgebracht:

Natürlich ist dieser Kuchen auch mit ein klein wenig Arbeit verbunden. Wenn der Rhabarber geschält ist, ist aber schon das Wichtigste geschafft. Den Rest macht ihr aus dem Handgelenkt! Ihr könnt schon mal den Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen!

Dieses Rezept ist für einen Blechkuchen kalkuliert, ich backe ihn aber auch so in einer Springform mit 28 cm Durchmesser. Für eine normale Springform empfehle ich, das Rezept zu halbieren!

Rhabarberkuchen mit Baiserhaube – flottes Rezept!

Zutaten für den Rhabarberkuchen

1 kg frischer Rhabarber

250 g weiche Butter

250 g Zucker

250 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

Mark einer Vanilleschote

1 Prise Salz

2 Eier

4 Eigelb

Zutaten für die Baiserhaube

4 Eiweiß

250 g Zucker

Zubereitung Rhabarberkuchen

Den Rhabarber waschen, schälen und in daumendicke Stücke schneiden.

Butter, Zucker, Salz, Eier und Eigelb und das Mark der Vanilleschote miteinander verrühren. Anschließend das Mehl mit dem Backpulver vermischen und zu den übrigen Zutaten geben.

Nur kurz verrühren und auf ein Backblech streichen. Jetzt wird der Rhabarber auf dem Teig verteilt und der Teig für 25-30 Minuten im Backofen auf mittlerer Schiene gebacken.

Zubereitung der Baiserhaube

4 Eiweiß sehr steif schlagen und dann den Zucker beim Weiterschlagen langsam einrieseln lassen. Die Baisermasse auf dem gebackenen Kuchen verteilen. Für weitere 10 – 15 Minuten im Ofen backen, aber aufgepasst! Der Baiser darf nicht zu dunkel werden. Sollte das passieren, schalte ich den Ofen auf 180 Grad herunter und verlänger die Backzeit um 5 Minuten.



Dieser Kuchen schmeckt meistens auch Menschen, die Rhabarber nicht besonders lieben. Bitte, bitte backt ihn nicht mit Margarine – das wäre ein echter Frevel! Zu diesem Kuchen gehört einfach Butter! Ich weiß, das sage ich immer und ich mag generell keine Magarine, aber ich meine es dieses Mal wirklich ganz schrecklich ernst. Butter bereichert diesen Kuchen.

Rhabarberkuchen mit Baiserhaube kann man nicht einfrieren, dem Baiser würde der Kälteschock nicht gefallen. Bitte den Kuchen nicht abdecken, dann wird die Haube weich. Zum Auskühlen lasse ich den Rhabarberkuchen bei geöffneter Tür im Backofen stehen, nachdem ich ihn ausgemacht habe.

Lasst euch diesen Rhabarberkuchen mit Baiserhaube schmecken! Die Saison für dieses Gemüse ist sehr kurz, deshalb solltet ihr ihn schnell nachbacken. Wer noch mehr Rhabarber mag, der findet auf dem Blog noch eine witzigen, pinkfarbenen Rhabarberkuchen mit Guss, den klassischen Rhabarbersirup und ein Rhabarbereis, für das man keine Eismaschine braucht.

Alles Liebe

miho