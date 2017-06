Holunderblütensirup selber machen! Willkommen, Sommer!

Holunderblütensirup selber machen ist eine Tradition im Hause herzelieb. Es gibt die unterschiedlichsten Rezepte dafür in unserer Familie, aber ich habe meinen eigenen Favoriten längst gefunden! Ich gebe Rosenwasser zu meinem Holunderblütensirup, so erhalte ich eine ganz besonders liebliche Variante. Mit Mineralwasser oder Sekt gemixt, ist dieser selbstgemachte Holunderblütensirup etwas ganz besonderes!





Meinen selbstgemachten Holunderblütensirup stelle ich im Kaltverfahren (Kaltansatz) her, weil ich der Meinung bin, dass diese Form der Zubereitung sehr viel einfacher ist, aber seht selbst:

Holunderblütensirup selber machen – Rezept

Zutaten für den Holunderblütensirup

2 Liter Wasser

25 Holunderblüten

3 Biozitronen

1 Prise Liebe

1 Päckchen Zitronensäure

2 kg Zucker

250 ml Rosenwasser

Holunderblütensirup – die Zubereitung

Zuerst werden kleine Krabbeltiere aus den Holunderblüten entfernt. Anschließend schneide ich die Stiele von den Holunderblüten sehr weit zurück. Die Bio-Zitronen in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Ein großer Kochtopf wird mit dem Wasser gefüllt, die Zitronensäure hinzugefügt. Jetzt werden die Holunderblüten und die Zitronen in das Gefäß geschichtet.

Mit einem Geschirrtuch decke ich das Gefäß ab und lasse es 24 Stunden ziehen.

Ich filtere die Flüssigkeit mit Hilfe eines Geschirrtuches ab, messe 1750 ml davon ab, füge das Rosenwasser und den Zucker hinzu und koche alles zusammen auf, bis sich der Zucker gut gelöst hat. In der Zwischenzeit müssen die sauberen Flaschen und die Deckel dafür noch einmal mit kochendem Wasser ausgespült werden. Zum Schluss wird der Holunderblütensirup in die Flaschen gefüllt, die dann auch sofort verschlossen werden müssen, damit ein Vakuum entstehen kann.

Wer kein Rosenwasser benutzt, braucht 2 Liter der Flüssigkeit – die übrigen Zutaten bleiben unverändert.

Dieses Rezept ergibt ca. 2,5 bis 3 Liter selbstgemachten Holunderblütensirup.

Selbstgemachter Holunderblütensirup ist ungeöffnet bis zu 2 Jahre haltbar, er sollte allerdings dunkel und kühl gelagert werden.

Wusstet ihr, dass einem altem Aberglauben nach, der Holunderbusch Haus und Menschen behütet?! Er gilt als Schwellenbaum und bindet alle bösen Kräfte. Deswegen darf ein Holunder auch nicht böswillig entfernt oder gar verbrannt werden. Man sagt, das würde die bösen Mächte und Kräfte wieder frei setzen. Früher wurde Holunder neben Scheunen gepflanzt und sollte vor Blitz und Feuer schützen. Einer alten Sage nach wohnte die germanische Göttin Holda in dem Busch – aus ihr wurde später Frau Holle.

Im Herbst pflücke ich die Beeren, aber ich lasse immer genug am Busch zurück, denn über 60 Vogelarten ernähren sich von den Holunderbeeren. Außerdem gilt der Holunder als Zeigerpflanze im Phänologischen Kalender: Die Holunderblüte läutet (genau wie der Klatschmohn) den Frühsommer ein, die Früchte des Holunderstrauchs den Frühherbst.

Hugo – das Rezept für den Drink

15 cl Prosecco

2 cl Holunderblütensirup

1 Spritzer stark kohlensäurehaltiges Mineralwasser

1 Scheibe Zitrone

evtl. Eiswürfel

einige Blätter Minze

Prosecco, Mineralwasser und Holunderblütensirup in ein Glas geben. Dann Eiswürfel dazu geben und mit einer Scheibe Zitrone und der Minze garnieren.

Ich messe die Mengen nicht ab und mixe meinen Hugo eher „freihändig“.

Lasst euch den Holunderblütensirup schmecken – mit Minze, Zitrone und Prosecco als Hugo oder im Mineralwasser (das wird bei uns Daheim „Elfentrank“ genannt)

Meine persönliche Liebeserklärung an die Holunderblüte ist das Holunderblüten-Mousse, ein luftig leichtes Dessert. Weil Holunderblütensirup so viel mehr kann, als nur im Getränk verwendet zu werden.

Alles Liebe

miho

Noch mehr Sirup? Rhabarbersirup, Melonensirup, Bratapfelsirup und meine 11 Tipps für die Sirupherstellung. Viel Spaß damit!