Holunderblüten-Mousse – eine Liebeserklärung

Holunderblüten-Mousse – fantasievoller kann man Holunderblütensirup in einem Rezept wohl kaum verwenden. Das zartweiße Blütenmeer und der Duft einer Holunderblüte animieren doch schon dazu, ein erfrischendes Dessert daraus zu zaubern, meint Ihr nicht auch? Holunderblüten-Mousse ist eine Liebeserklärung an die Holunderblüte!



Dieses Dessert schmilzt auf der Zunge und das Beste ist, es ist unglaublich schnell zubereitet! Ein klitzekleines Gläschen davon erfrischt und verführt zum Träumen. So schmeckt Sommer!

Selbstgemachter Holunderblütensirup ist spätestens seit „Hugo“ in jedem Mund! Aber in diesem duftigen Sirup, der den Frühsommer so genial einfängt und konserviert, steckt noch so viel mehr! Es wäre schade, ihn nur als Getränk zu verwenden. Damit es nicht langweilig wird, hab ich euch heute ein Rezept für ein luftig-leichtes Dessert mitgebracht! Aber es ist nicht einfach nur irgendein Dessert – es ist ein Verführung!



Holunderblüten-Mousse aus Holunderblütensirup

Zutaten für das Holunderblüten-Mousse

200 g Natur-Joghurt

1/2 Zitrone

100 ml Holunderblütensirup

2 Portionen Liebe

4 Blatt Gelatine

100 ml Sahne

Die Gelatine wird nach Packungsanweisung eingeweicht. In der Zwischenzeit den Joghurt mit dem Holunderblütensirup und dem Saft der ausgepressten Zitrone liebevoll verrühren. Die Gelatine auswringen und in eine größere Schüssel, in die ca. 500 ml passen, geben. Einen Esslöffel von der Joghurtmasse hinzufügen und vorsichtig über einem Wasserbad erhitzen, bis sich die Gelatine aufgelöst hat. Nicht kochen, dann geliert die Gelatine später nicht mehr!

Sobald die Gelatine aufgelöst ist, wird nach und nach die Joghurtmasse untergehoben und gut verrührt.

Die Joghurt-Holunderblütensirup-Grundlage wird zum Angelieren in den Kühlschrank gegeben. Jetzt muss nur noch die Sahne geschlagen und unter die angelierte Joghurtmasse gehoben werden. Wer mag, füllt das Holunderblüten-Mousse in 4 kleine Gläschen. Nach 30-45 Minuten Kühlzeit kann das Holunderblüten-Mousse serviert werden!



Dieses Rezept stammt nicht von mir, ich habe es im Rahmen des praktischen Unterrichts von meiner Ausbilderin H. Ruffershöfer erhalten, die ich sehr für ihre Kritik, für ihre Fachkenntnisse und ihre positive Einstellung schätze. An meiner Schneidetechnik feile ich immer noch – 1,2,3 im Wiegeschnitt…! Danke für dieses Rezept, danke für die Unterstützung, danke für die Geduld!

Wer Hugo und Holunderblütensirup mag, der kommt leider an diesem Rezept nicht vorbei! Ich bin immer wieder ganz verliebt in diesen blumig-frischen Geschmack. Mineralwasser mit Holunderblütensirup wird bei uns Elfentrank genannt – dieses Mousse nennen die Kinder Elfenschaum.

Lasst euch verzaubern und guten Appetit!

Alles Liebe

miho

