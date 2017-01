Ich liebe Rosenkohl und ich weiß, dass das lange nicht jedem so geht. Schade eigentlich, aber das muss man respektieren. Dieses Rezept für eine Rosenkohl-Tarte ist für alle Rosenkohl-Lover, die die von den kleinen Röschen nicht genug bekommen können! Aber auch diejenigen, die sich bisher nicht mit diesem Gemüse anfreunden konnten, sollten sie mal versuchen! Vielleicht kommt ihr auf den Geschmack!

Das Grundrezept ist für Vegetarier geeignet – persönlich liebe ich aber die Variante mit Speck! Die Rosenkohl-Tarte lässt sich auch super mit Hackfleisch zubereiten. Wie ihr die Tarte abwandelt, lest ihr nach dem Rezept in den Tipps.

Rosenkohl-Tarte mit Feta und Rosmarin

Zutaten für die Rosenkohl-Tarte

750 g Rosenkohl

1 Esslöffel Olivenöl

1 – 2 Zweige Rosmarin

250 g Weizenmehl

1 Prise Liebe

2 Eier

80 ml Olivenöl

150 ml kaltes Wasser

100 ml Milch oder Buttermilch

1 Prise Zucker

1 Prise Muskat

(Rauch)Salz und Pfeffer zum Abschmecken

200 – 250 g Feta

Zubereitung der Rosenkohl-Tarte

Den Rosenkohl putzen, waschen und unten am Strunk kreuzweise einschneiden. Anschließend gut abtropfen lassen. Jetzt Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und den Rosenkohl hineingeben, den Rosmarinzweig mit in die Pfanne legen und alles in fünf bis sieben Minuten anbraten.

An dieser Stelle heize ich den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor.

Das Weizenmehl in einer Schüssel mit den Eiern, dem, dem kalten Wasser, der Milch, der Prise Muskat und der Prise Zucker verrühren. Jetzt muss der Teig kurz ruhen – nach etwa zehn Minuten mit dem Schneebesen ordentlich durchrühren und den Rosenkohl unterheben. Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Eine längliche Tarte-Form mit Backpapier auslegen, den Teig einfüllen und den Fetakäse über die Tarte krümeln. In etwa 45 Minuten im Backofen fertig backen. Der Fetakäse sollte leicht gebräunt sein.

Tipps

Am besten eignet sich eine Tarteform mit Hebeboden.

Mit 100 g fein gewürfeltem Speck wird die Tarte noch herzhafter. Dazu den Speck mit anbraten.

Mit 150 g krümelig angebratenen Hackfleisch kommen auch die Fleischliebhaber auf ihre Kosten.

Der Teig muss ruhen, damit er keine Klümpchen bildet.

Ganz besonders lecker ist zu dieser Tarte Sauce Hollandaise.

Wer Rosenkohl nicht mag, der kann diese Tarte auch wundervoll mit Broccoli zubereiten. Kurz blanchieren und einfach wie im Rezept angegeben weitermachen. Allerdings würde ich den Rosmarin dann weglassen und statt dessen nur etwas Muskat und Creme Fraiche auf die Tarte geben.

Lasst es euch gut schmecken und habt es schön!

Alles Liebe

miho