Rezept für Kartoffelbrötchen – Frühstücksglück

Man kann nie genug Rezepte für Brötchen haben! Gerade Kartoffelbrötchen sind immer wieder ein Genuss und sie haben den Vorteil, dass man sie auch noch am nächsten Tag wunderbar aufbacken kann. Mit wenige Zutaten etwas so Tolles zum Frühstück zu zaubern finde ich einfach genial.





Dank des Vollkorn-Anteils sind die Brötchen nicht nur schön saftig, sie sättigen auch gut! Achtet bitte darauf, dass die Zutaten nicht zu heiß sind und das ihr wirklich frische Hefe verwendet, damit die Brötchen wirklich toll werden!

Rezept für schnelle Kartoffelbrötchen Zutaten für die schnellen Kartoffelbrötchen 400 g Kartoffeln (ungeschält)

1 große Prise Salz

250 ml lauwarmes Kochwasser von den Kartoffeln

1/2 Würfel frische Hefe

1 Prise Liebe

1 Teelöffel Zucker

400 g Weizenmehl

160 g Weizen-Vollkornmehl

2 Esslöffel gutes Olivenöl

1 Teelöffel Salz

Zubereitung der schnellen Kartoffelbrötchen

Die Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Für die Brötchen braucht ihr ungefähr 300 g geschälte Kartoffeln. In einem Topf mit ausreichend Wasser und der Prise Salz gar kochen. Anschließend die Kartoffeln abgießen und das Kochwasser auffangen. Kartoffeln und Kartoffelwasser auffangen und bis auf Handwärme abkühlen lassen.

Dann das lauwarme Kartoffelwasser von den Kartoffeln zusammen mit dem Teelöffel Zucker in eine Schüssel geben. Nun die Hefe in die Flüssigkeit bröckeln und darin auflösen. Jetzt noch 4 Esslöffel Mehl hinzufügen, alles gut verrühren und den Vorteig etwa 10 Minuten stehen lassen.

In der Zwischenzeit die Kartoffeln gründlich zerdrücken und stampfen, so dass keine groben Stücke mehr in der Masse sind.

Die erste Gehzeit

Im nächsten Schritte zuerst das Mehl auf den Vorteig schütten, das Olivenöl darauf gießen und die Prise Salz hinzufügen. Alle Zutaten zu einem glatten Teig verarbeiten. Zum Schluss den leicht feuchten Teig in eine geölte Schüssel geben und kurz darin wälzen. Danach die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken. Der Teig muss jetzt an einem warmen Ort 45 Minuten gehen.

An dieser Stelle heize ich den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze. In die unterste Schiene schiebe ich eine mit Wasser gefüllte Fettpfanne, die für ordentlich Wasserdampf sorgt. So werden die Brötchen schön krustig.

Die zweite Gehzeit

Nach der Gehzeit den Teig aus der Schüssel auf eine bemehlte Arbeitsfläche legen und in 10 Stücke teilen. Jedes Teigstück mehrfach falten und dann mit der Oberseite über das Mehl reiben (scheuern). Fünf der gemehlten Brötchen-Teigstücke auf ein Backblech legen und noch einmal 15 Minuten ruhen lassen.

Zum Schluss die Brötchen in den Ofen schieben und in 25 ist 30 Minuten fertig backen. Die Brötchen sind fertig, wenn sie goldbraun sind und wenn sie bei der Klopfprobe auf die Unterseite hohl klingen.

Tipps

Noch besser werden die Brötchen, wenn man sie über Nacht im Kühlschrank gehen lässt.

Ich verwende für dieses Rezept mehligkochende Kartoffeln.

Der Teig wird vor der ersten Gehzeit in den Kühlschrank gestellt.

Den Teig aus dem Kühlschrank in Stücke teilen und etwa 30 Minuten auf dem Backblech ruhen lassen.

Wer mag bestreut die Brötchen vor dem Backen mit Sesam oder Mohn. Dafür werden die Brötchen nicht gewälzt, sondern mit Wasser bestrichen.

Diese Vollkorn-Kartoffelbrötchen sind an einem Sonntagmorgen ein echtes Glück. Während ihr noch euren Kaffee trinkt, backen die Brötchen und der Duft breitet sich im Haus aus. Mein Lillekind wird dann meist von selbst wach. Und wenn etwas übrig bleibt, dann gibt es die Brötchen am Abend zum Grillen oder zur Suppe.

Lasst es euch schmecken – alles Liebe

miho