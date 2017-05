Süßkartoffel-Brötchen – Sonntagmorgen-Liebe!

Diese Süßkartoffel-Brötchen sind herrlich saftig und sensationell locker. Wenn an einem Sonntagmorgen der frische Brötchenduft durchs Haus zieht und sich mit dem Duft von frischem, handgebrühtem Kaffee mischt, dann bin ich im Himmel! Was gibt es Schöneres, als einen Tag so zu beginnen?!

Ich bin bekennende Frühaufsteherin und habe morgens immer sehr viel Zeit zu backen. Ich liebe den frühen Morgen – keine Anrufe, keine Besuche, einfach nur Ruhe. Die Gelegenheit nutze ich gerne, um ein wenig zu experimentieren. Das Grundgerüst für dieses Rezept stammt von meiner Schwiegermutter, ich habe es abgewandelt und mit Süßkartoffeln aufgehübscht. Das Ergebnis hat mich selbst überrascht! Für euch habe ich das Rezept heute hier auf dem Blog:

Rezept für Süßkartoffel-Brötchen

Zutaten für die Süßkartoffel-Brötchen

500 g Weizenmehl (Typ 550)

250 ml Buttermilch (lauwarm)

150 g gekochte Süßkartoffeln (kalt)

1 Päckchen Trockenhefe

2 Prisen Liebe

1 Teelöffel Zucker

1 Esslöffel Öl

1 Teel. Salz

Zubereitung der Süßkartoffel-Brötchen

200 g des Weizenmehls mit der lauwarmen Buttermilch, 1 Teelöffel Zucker und der Trockenhefe kurz verrühren, das restliche Mehl darüber streuen. Vorteig mit einem Geschirrhandtuch abdecken und ca. 20 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.

Die kalten Süßkartoffeln schälen und fein reiben und zusammen mit dem Öl kräftig unter den Teig arbeiten. Zuletzt wird das Salz hinzugefügt, noch einmal liebevoll durchkneten und eventuell ein wenig Mehl hinzufügen, denn der Teig soll nicht mehr an den Händen kleben, wenn er ein zweites Mal abgedeckt für 30 Minuten zum Gehen an einen warmen Ort gestellt wird.

Ein Backblech mit Mehl bestreuen oder mit Backpapier auslegen. Den Teig ein zweites Mal auf einer bemehlten Arbeitsfläche kräftig durchkneten. Anschließend 6 – 8 Teigkugeln formen, in eine längliche Form drücken und auf das Backblech setzen. Die Süßkartoffel-Brötchen mit Mehl bestäuben und mehrmals ca. 1 cm tief einschneiden. Mit einem Tuch abdecken und nochmal 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Gleichzeitig den Backofen auf 250 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Eine feuerfeste Schüssel mit Wasser auf den Backofen-Boden stellen und dann die Süßkartoffel-Brötchen auf der untersten Schiene in ca. 10 – 13 Minuten gar backen.



Tipp: Den Teig am Abend vorbereiten und ca. 30 Minuten gehen lassen, dann im Kühlschrank parken, am nächsten Morgen kräftig durchkneten. Brötchen formen und ca. 45 Minuten gehen lassen, bevor sie gebacken werden.

Süßkartoffeln sind genau genommen gar keine Kartoffeln. Diese tolle Knolle wächst zwar unter der Erde, aber mehr hat sie mit einer Kartoffel auch nicht gemeinsam. Kartoffeln gehören zu den Nachtschattengewächsen, Süßkartoffeln zu den Windengewächsen. Sogar die Blätter der Süßkartoffel sind essbar, ganz im Gegensatz zum Blattwerk der Kartoffeln. Sie schmecken leicht süß und werden genauso wie Kartoffeln zubereitet. Man sagt den Süßkartoffeln nach, dass ihre Inhaltsstoffe den Blutzucker- und den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen können.

Obwohl die Süßkartoffel leicht süß ist, sind diese Süßkartoffel-Brötchen eher herzhaft. Sie schmecken auch hervorragend mit Schinken oder Käse. Die Brötchen sind allerdings so herrlich saftig und locker, dass ich sie am liebsten mit Marmelade esse.

So, jetzt wird gefrühstückt – ich wünsche euch einen tollen Sonntag!

Alles Liebe und guten Appetit

miho