Schokobrötchen nenne meine Tochter diese Schokoladen-Brioche Brötchen! Schokobrötchen! Es ist schon fast eine Beleidigung, denn die Brioche sind keine einfachen Brötchen, sie sind ein Gedicht. Das musste ich jetzt unbedingt einmal sagen!

Bei diesem Rezept bin ich immer sehr entspannt! Da ich auch am Sonntag ein absoluter Frühaufsteher bin, setze ich den Teig morgens um 6 Uhr an. Meine Familie steht in der Regel drei bis vier Stunden nach mir auf und so bleibt genug Zeit, das Frühstück vorzubereiten. Ich liebe diese Zeit alleine mit meinem Kaffee und der Zeitung.

Rezept für einfache Schokoladen-Brioche-Brötchen

Zutaten für die Schokoladen-Brioche-Brötchen

180 ml lauwarme Milch

20g frische Hefe

60 g Zucker

500 g Mehl Typ 550

2 Eier

60 g weiche Butter

1 TL Salz

90 g Schokoladen-Stückchen

1 Eigelb

Zubereitung der Schokoladen-Brioche-Brötchen

Zunächst die lauwarme Milch in die Schüssel in eine Schüssel gießen und die Hefe darin auflösen. Dann separat den Zucker mit dem Mehl in der Schüssel der Küchenmaschine vermischen. Drei Esslöffel davon in die Hefemilch rühren und dann ungefähr fünf Minuten stehen lassen.

Unter die restliche Zucker-Mehl-Mischung das Salz mischen. Dann die Butter in kleinen Stücken auf die übrigen Zutaten geben. Die Eier gut verquirlen und hinzufügen. Zuletzt die Hefemilch darüber gießen. Jetzt zuerst sanft in der Küchenmaschine vermengen! Dann auf hoher Stufe etwa fünf bis sechs Minuten kräftig kneten. Zum Schluss den Teig zu einer Kugel formen.

Die Schüssel mit einem Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort ungefähr eine Stunde gehen lassen.

Nun die Arbeitsfläche gut bemehlen, den Teig leicht ausrollen und die Schokoladenstücke daraufstreuen. Zwei- bis dreimal falten, damit die Schokostücke nicht herausfallen können. Dann den Teig in acht Stücke teilen. Jedes Teigstück zuerst zu einer Kugel dann zu einer etwa 20 Zentimeter langen Rolle formen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Alle anderen Teigstücke genauso verarbeiten.

Backofen auf 190 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Sobald die Temperatur erreicht ist, das Eigelb mit einem Esslöffel Wasser verrühren und die Schoko-Brioche-Stangen damit bestreichen. Mit einem scharfen Messer jede Stange vier Mal einschneiden und dann 18 bis 20 Minuten im Ofen backen. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Fertig!

Tipps

Die Brioche lassen sich sehr gut einfrieren!

Übrig gebliebenen Brioche einfach ein einem Brotauflauf mit Früchten verarbeiten.

Natürlich könnt ihr auch Brötchen formen. Mit den Stangen lässt sich aber Marmelade oder Nutella besser dippen!

Auch am Nachmittag sind diese Schokoladen-Brioche ganz wundervoll! Bei uns ersetzen sie das ein oder andere Mal den Kuchen. Natürlich könnt ihr auch weniger Schokostücke verwenden, aber wer will das schon!

Was sind eure liebsten Frühstücksideen? Was kommt bei euch auf den Tisch, wenn ihr es euch besonders schön machen wollt?

Lasst es euch schmecken und alles Liebe

miho