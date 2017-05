Dänische Hefebrötchen – Hvedeknopper

Für dieses Rezept für dänische Hefebrötchen braucht ihr Zeit! Aber genau diese Zeit lohnt sich! Sie werden mit einem Vorteig gebacken, der 24 Stunden gehen muss. Die gute Nachricht ist, dass ihr für die Vorbereitung etwa fünf Minuten braucht. Die Gehzeit erledigt sich ja von selbst! Ich bereite den Vorteig meistens am Freitag- oder Samstagmorgen zu.

Der Hauptteig muss weitere zwei Stunden gehen und die geformten Hefebrötchen lasse ich nochmals 90 Minuten ruhen. Und dann breitet sich beim Backen ein wundervoller Duft aus! Traditionell werden diese Brötchen kurz vor dem Essen noch einmal auf einem Flachtoaster oder im Backofen aufgeknuspert und besonders lecker schmecken sie mit Honig oder aber mit meiner Rhabarber-Creme.

Dänische Hefebrötchen – Das Rezept

Zutaten für die dänischen Hefebrötchen

für den Vorteig

125 g Weizenmehl (Typ 550)

125 g Weizenvollkornmehl

1 Prise Liebe

250 ml Wasser

3 g frische Hefe

für den Hauptteig

300 ml Milch

15 g Hefe

1 Ei

1 Esslöffel Honig

500 g Weizenmehl

2 Teelöffel Salz

2 Teelöffel Kardamon

75 g Butter

Zubereitung der Hefebrötchen

Vorbereitung des Vorteiges

Zunächst beide Mehlsorten in eine Schüssel geben. Wasser dazu gießen und die Hefe hineinbröckeln. Alles gut verrühren und dann mit einem Teller abdecken. Bei Zimmertemperatur bis zum nächsten Tag stehen lassen. Die Gehzeit beträgt 12 bis 24 Stunden.

Zubereitung des Hauptteiges

Die Milch in eine Schüssel geben und die Hefe darin auflösen. Dann das Ei und den Honig einrühren. Nun das Mehl mit dem Salz und dem Kardamom mischen und nach und nach unter die anderen Zutaten mischen. Nur noch den Vorteig dazu geben und dann den Teig 10 Minuten gut kneten! Am besten geht das in eine Küchenmaschine.

In der Zwischenzeit die Butter sanft schmelzen und dann in den Teig einarbeiten. Den Teig mit einem Geschirrtuch abdecken und zwei Stunden gehen lassen, bis die Teigmenge sich verdoppelt hat.

Hefebrötchen formen

Nach der Gehzeit den Teig aus der Schüssel nehmen und auf die gut gemehlte Arbeitsfläche legen. Mehrere Male falten und wieder auseinander drücken. Zuletzt eine lange Teig-Rolle formen. Die Rolle in zwölf Stücke schneiden und jedes Stück zu einer Kugel formen. Eine rechteckige, tiefe Form (etwa 20 x 30) oder eine Springform mit Backpapier auslegen und die Teig-Kugeln mit etwas Abstand hinein legen.

Die Form mit einem Tuch abdecken und ungefähr 90 Minuten gehen lassen. Die Brötchen sollen ihr Volumen verdoppeln und dann zusammenhängen.

Backen der Hefebrötchen

Den Backofen auf 250 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Oberfläche der Brötchen mit Mehl bestäuben. Dann die Form für 20 bis 25 Minuten in den Ofen schieben und die Brötchen durchbacken.

Die Hefebrötchen aus der Form nehmen und auf einem Kuchen-Gitter abkühlen lassen. Fertig!

Tipps

Kurz vor dem Essen nochmal im Ofen bei 250 Grad für etwa 5 Minuten aufknuspern.

Diese Brötchen friere ich direkt nach dem Auskühlen ein.

Eingefrorene Brötchen lasse ich auftauen, dann backe ich sie noch kurz auf.

Wer kein Vollkornmehl hat, kann die Hefebrötchen nur mit Weizenmehl backen.

Der Vorteig kann, wenn es eilig ist, auch nur 12 Stunden gehen.

Ich überprüfe, wenn ich unsicher bin, mit einem Fleischthermometer, ob die Brötchen fertig sind. Die Temperatur soll im Kern etwa 98 Grad betragen.

Ich weiß, das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Aber wenn ihr diese Hefebrötchen einmal gebacken habt, werdet ihr merken, dass alles nur halb so wild ist! Die meiste Zeit verbringt der Hefeteig damit, schön aufzugehen. In der Zwischenzeit habt ihr viel Zeit um andere Dinge zu tun! Legt eine Gesichtsmaske auf, genießt euren Kaffee und tut euch etwas Gutes!

Ich bin sehr gespannt, wie die Hefebrötchen euch schmecken! Ich freue mich auf euer Feedback, auf Bilder oder Tipps und Tricks von euch!

Alles Liebe,

miho