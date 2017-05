Erbsen Nuggets – grünes Gemüse in Bestform!

Das Rezept für die Erbsen Nuggets ist in Kooperation mit Kahla entstanden. Der Artikel enthält Werbung!

Dieses Rezept für Erbsen Nuggets ist eine Liebeserklärung an die kleinen grünen Kugeln! Schon als Kind habe ich sie heiß und innig geliebt und direkt vom Strauch gegessen. Auch heute noch liebe ich es, die Schoten direkt am Busch aufzuknacken und die zarten Erbsen gleich zu vernaschen. Geht euch das auch so?

Wer hier schon länger mitliest, der weiß, dass ich ein absoluter Fingerfood Fan bin! Noch schöner wird es, wenn sich meine Liebe zum Grillen und für kleine Snacks aus der Hand kombinieren lasse. Damit ich diese kleinen Dinger auch auf den Grill legen kann, forme ich kleine Frikadellen. Noch dazu gare ich sie in einer Schale.

Das Trottel-Gen

Kann Tollpatschigkeit und Schusseligkeit eigentlich vererbt werden? Ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass da was dran ist. In unserer Familie gibt es außergewöhnlich viele Schussel und ich bin die Königin der blauen Flecken, der Verbrennungen, des verlegten Schlüssels und des zerschlagenen Geschirrs! Während ich sonst außerordentlich gut organisiert bin, ein Gedächtnis wie ein Elefant und noch niemals einen Autounfall verursacht habe, laufe ich gerne mit Schmackes gegen Möbel.

Kennt ihr alle 289 Methoden zu stolpern? Fragt mich, falls euch noch nicht alle bekannt sind. Ich verbrenne mich beim Backen, Braten und Trinken. Man sagt mir nach, ich kann Getränke in Perfektion verschütten! Dank meiner Schusseligkeit verfügen wir allerdings stets über das neueste Geschirr! Ich bin da mittlerweile sehr entspannt. Die Uni Bonn hat in einer Studie 2014 nämlich tatsächlich nachgewiesen, dass Tollpatschigkeit einen genetischen Grund haben kann! Es gibt das Schusseligkeits-Gen also wirklich! Ich habe eine Entschuldigung! So!

Rutschfestes Geschirr von Kahla!

Aber was rede ich von Schusseligkeit, es gibt für alles eine Lösung. Serviert habe ich diese Nuggets in cupit to go Bechern von Kahla mit dem Magic Grip! Jedes Familienmitglied hat eine eigene Portion bekommen! Diese Becher halten mich zwar nicht davon ab, zu stolpern oder umzuknicken, aber sie rutschen auf dem Tablett dank des Silikonrings unter dem Becher nicht herunter. Ich bin nämlich sehr geschickt darin, die ruckartigen Bewegungen auszugleichen! Bisher rutschte das Geschirr aber immer bei dem Versuch meine Ungeschicktheit auszugleichen vom Tablett.

Die Silikonbanderole, die es übrigens in verschiedenen Farben und in weiß gibt, ist der Hit! Der Kaffee kann noch so heiß sein, an den Fingern spürt man davon nichts! Außerdem rutschen mir die Becher nicht aus der Hand, denn auch dafür bin ich Spezialistin!

Ich habe mich schon länger von Kunstoffbehältern verabschiedet. Meine cupit to go Becher aus Porzellan kommen an vielen Stellen zum Einsatz. Ich serviere darin Eis, Dips, Suppe, Getränke. Die Becher dürfen in den Geschirrspüler, in die Mikrowelle und – darüber jubele ich ganz besonders – sogar bei Temperaturen von bis zu 180 Grad in den Backofen! Zur Zeit sind die zwei kleineren Becher mit 230 ml und 350 ml bei mir eingezogen. Aber ich bin mir sicher, dass ich beim nächsten Einkauf einige cupit to go Becher mit 470 ml dazu kaufen werde. Das ist die richtige Größe für meinen Morgen-Kaffee und sie passen perfekt in die dafür vorgesehene Halterung in meinem Auto!



Erbsen Nuggets – Fingerfood

Zutaten für die Erbsen Nuggets

250 g Erbsen

2 Stangen Frühlingszwiebel

1 Bio-Zitrone

1 kleine Prise Zucker

2 Prisen Liebe

1 – 2 Teelöffel geriebener Meerrettich

1 Ei

2 Teelöffel Basilikum

1 kleine Prise Zucker

4 Esslöffel geriebener Parmesan

etwa 4 bis 5 Esslöffel Haferflocken

Salz, Pfeffer

Zubereitung der Erbsen Nuggets

Zuerst etwa 2 Liter Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Die Erbsen abspülen, für etwa zwei Minuten ins kochende Wasser geben und blanchieren. Dann sofort abgießen und in Eiswasser abkühlen. So behalten sie die schöne grüne Farbe.

Nun die Frühlingszwiebel putzen und fein hacken. Etwas Schale von der Zitrone abreiben und zusammen mit ein bis zwei Spritzern Zitronensaft hinzufügen. Jetzt den Meerrettich, das Ei, die Prise Zucker und das fein gehackte Basilikum unterrühren.

Die Erbsen mit einem Kartoffelstampfer grob zerdrücken und zu den anderen Zutaten geben. Nun den geriebenen Parmesan unterheben und die Haferflocken einrühren. Ich lasse die Masse dann ca. 15 Minuten stehen, damit sich die Haferflocken gut mit der Masse verbinden kann. Anschließend rühre ich alles noch einmal durch, bevor ich die Erbsen-Masse mit Salz und Pfeffer abschmecke.

Kleine Bällchen formen, etwas flach drücken und in der Pfanne mit ein wenig Rapsöl sanft braten. Mit Creme Frâiche Dip servieren. Fertig!

Tipps

Es eignen sich frische oder tiefgekühlte Erbsen für diese Erbsen Nuggets.

Die Nuggets sehr vorsichtig wenden, damit sie nicht auseinanderfallen. Sie werden fester, wenn sie auskühlen.

Ich liebe die Erbsensorte Petit Pois.

Die Erbsen Nuggets dürfen nur kurz gebraten werden, sie werden sonst grau.

Wer kein Basilkum mag, kann es durch Petersilie oder Dill ersetzen.

Wer keinen Meerrettich zur Hand hat, kann ihn durch Senf ersetzen.

Ich zerdrücke die Hälfte der Erbsen etwas feiner, aber es dürfen gerne noch Stücke zu sehen sein.

Fleischliebhaber können superfein gewürfelten Parmaschinken mit in die Masse geben.

Meine Lieblingssorte für den Gartenanbau ist die Ceresa.

Es gibt übrigens noch mehr Geschirr-Serien von Kahla, die nicht Klappern und Rutschen. Ich habe mich spontan und heftig in die Serie O – The Better Place verliebt als sie auf den Markt kam. Aber davon erzähle ich euch später einmal!

