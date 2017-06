Anständiges Vollkornbrot – ohne Sauerteig

Es gibt wirklich nichts Einfacheres als ein anständiges, ehrliches Vollkornbrot selbst zu backen. Ich bin ja wahrlich kein Fan von Rezepten mit langen Zutatenlisten und bei den Zutaten für dieses Vollkornbrot ist das auch zu merken.

Wusstet ihr, dass dunkle Weizenvollkornbrote oft gefärbt sind? Im günstigsten Fall wird dazu Zuckercouleur eingesetzt, das ist – sie ensteht durch Karamelisieren. Dieser Zusatzstoff zur Färbung gilt als gesundheitlich unbedenklich und muss immer deklariert werden. Zu erkennen ist Zuckercouleur in der Zutatenliste von Lebensmitteln als E150. Leider halten sich viele Bäcker nicht an die Deklarationspflicht, was ich sehr schade finde. Zu finden ist Zuckercouleur auch in Getränken! Malzbier ist da ein schönes Beispiel. Es gibt rund 30 Lebensmittelgruppen, deren Produkte nicht gefärbt werden dürfen, dazu gehören unter anderem Milchprodukte, Kaffee und Ei-Produkte – beruhigend, wie ich finde. Mein Rezept für dieses Vollkornprodukt kommt vollkommen ohne Farbstoffe aus, dafür ist es allerdings auch nicht richtig dunkel.

Rezept für ein einfaches Vollkornbrot

Zutaten für das einfache Vollkornbrot

450 ml lauwarmes Wasser

1 Teelöffel Zucker

500 g Vollkornmehl (z.B. Dinkel oder Weizen)

1/2 Würfel Hefe

1 Prise Liebe

2 Teelöffel Salz

1-2 Esslöffel Essig

150 g Sonnenblumenkerne

Zubereitung des einfachen Vollkornbrotes

Das lauwarme Wasser abmessen und in eine Schüssel gießen. Die Prise Zucker hinzufügen, die Hefe hineinbröckeln und so lange rühren, bis sich beides aufgelöst hat.. Drei gehäufte Esslöffel Mehl einrühren , dann die Schüssel mit einem Geschirrtuch abdecken und an einem warmen Ort 10 Minuten stehen lassen.

Nach der ersten Gehzeit das Salz, den Essig, die Sonnenblumenkerne und das restliche Mehl hinzufügen und alles gut in der Küchenmaschine durchkneten. Der Teig ist sehr feucht, das ist genau richtig so! Eine Kastenform gut fetten und den Brotteig hineinfüllen.

Deckt die Form mit einem Tuch ab und lasst ihn ungefähr 40 Minuten ruhen.

Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und das Brot in etwa 50 – 60 Minuten gar backen. Kurz in der Form auskühlen lassen, dann aus der Form nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Was macht das Vollkornbrot eigentlich so gesund und was ist der Unterschied zu einem Weizen- oder Weißmehlbrot?

Zuerst einmal kann ein Weizenbrot auch ein Vollkornbrot sein – Vollkorn bedeutet, dass das volle Korn verarbeitet wird! Vollkornbrote werden aus den unterschiedlichsten Getreidesorten, wie Roggen, Weizen, Dinkel oder Hafer hergestellt. Wenn man sich ein Getreidekorn anschaut, besteht es aus unterschiedlichen Schichten – außen sitzt die Kleie, die besonders reich an Ballaststoffen ist, der Hauptteil besteht überwiegend aus Stärke und der Keim ist fetthaltig. Für ein Weißmehl wird nur der stärkehaltige, vitamin- und mineralstoffarme Hauptteil verwendet , bei einem Vollkornmehl werden alle Bestandteile vermahlen. Die Verwendung von Vollkornbrot kann also die Gesundheit positiv beeinflussen. Vollkornbrote bleiben meiner Meinung nach länger frisch, was sie für mich besonders attraktiv macht.

Wer mit Vollkorn-Mehl backt, sollte immer daran denken, etwas mehr Flüssigkeit zu verwenden, da das Brot sonst zu trocken wird.

Am liebsten esse ich dieses Vollkornbrot ganz frisch mit Butter oder Frischkäse und mit Tomaten – nur ein paar Zwiebelwürfel dazu, Pfeffer und Salz und fertig ist die beste Stulle der Welt.

Lasst es euch schmecken und alles Liebe

miho