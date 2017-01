Dieses Rezept für eine Rote Linsensuppe ist genau das Richtige, wenn die Abende schon ein wenig kühler werden. Für mich das ideale Gericht, wenn die Energie nicht mehr zum Einkaufen reicht, denn ich habe alle Zutaten immer im Haus. Das Rezept klingt wenig spektakulär. Um so erstaunter wird der Ein oder Andere sein, wie großartig diese rote Linsensuppe schmeckt!

Wusstet ihr, dass rote Linsen eigentlich geschälte braune Linsen sind? Nur der Kern ist rötlich. Seid bitte nicht enttäuscht, wenn die roten Linsen in der Suppe gelblich werden. Beim Kochen verändern sie leider, leider ihre Farbe ins Gelbliche. Der Vorteil an dieser Linsensorte ist, dass sie mit 15 bis 20 Minuten schneller als andere Linsen garen und auch nicht eingeweicht werden müssen. Da sie mehlig kochen, erhält die Suppe eine ganz natürliche Bindung. Ich mag Suppen, die eine dickere Konsistenz haben, deswegen bin ich in dieses Gericht ganz besonders verliebt.

Warum sind Linsen so gesund?

Rote Linsen sind sehr eiweißreich, sie enthalten viele komplexe Kohlenhydrate und jede Menge Ballaststoffe. Außerdem sind Linsen echte Nervennahrung, denn sie enthalten relativ viele B-Vitamine.

Der hohe Gehalt an Kalium (gut für die Muskeln und das Herz), Zink (gut für Haut, Haare, Augen, Stoffwechsel und das Immunsystem), Magnesium (gut für Muskeln, Herz, Nerven, Schlaf und den Fettstoffwechsel), Folsäure (wichtig in der Schwangerschaft, gut für das Immunsystem, Blutbildung und Zellteilung) und Eisen (u.a. gut für die Nerven, Muskeln, Herz, Sauerstoffversorgung, Stoffwechsel, Stimmung, Haut, Haare und das Immunsystem) macht sie zu echten Kraftpaketen! Auch das enthaltene Spurenelement Molybdän, das bestimmten Enzymen dazu verhilft, Nahrung zu Energie umzuwandeln, ist reichlich in Linsen vorhanden.

Ihr hattet einen stressigen Tag, euer Immunsystem ist angeschlagen oder euch ist kalt? Dann ist diese rote Linsensuppe genau das Richtige für euch:

Rezept für rote Linsensuppe

Zutaten für die rote Linsensuppe

2 kleine Zwiebeln

1 große Kartoffel

2 große Karotten

1 Knoblauchzehe

1 Liter Wasser

2 Prisen Liebe

1 Esslöffel Gemüsebrühe (Pulver)

250 g rote Linsen

Pfeffer

30 g Butter

2 Teelöffel Tomatenmark

1 Teelöffel Paprikapulver

1/2 Bund Petersilie

2 Spritzer Zitrone

1 Prise Zucker

1 Prise Liebe

Pfeffer, Salz zum Abschmecken

1/2 Becher Joghurt

Zubereitung der roten Linsensuppe

Die Zwiebeln, die Kartoffel und die Karotten schälen und fein würfeln. Die Knoblauchzehe wird geschält und sehr fein gehackt.Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und das Gemüsebrühe-Pulver einstreuen. Das Gemüse, den Knoblauch und die roten Linsen in die kochende Flüssigkeit geben, kurz aufkochen und dann die Temperatur so weit herunterregeln, dass die Flüssigkeit leicht köchelt. Etwas Pfeffer hinzufügen, dann den Deckel auf den Topf setzen und 20 Minuten garen lassen.

Butter in eine Pfanne geben und schmelzen lassen. Tomatenmark und Paprikapulver einrühren und kurz anschwitzen. Diese Würzmischung wird zur Suppe gegeben und 5 Minuten mitgegart.

Die Petersilie waschen, fein hacken und ungefähr die Hälfte in die Suppe rühren. Zum Schluss wird die Suppe mit der Zitrone, der Prise Zucker, etwas Pfeffer, Salz und dem Joghurt abgeschmeckt.

Wer mag, püriert die Suppe mit einem Stabmixer. Die andere Hälfte der Petersilie wird am Tisch dazu gereicht, so kann sich jeder viel davon nehmen, wie er möchte.

Variationsmöglichkeiten:

150 g fein gewürfelten Speck im Topf anrösten. Gemüse hinzufügen, kurz mitrösten und Gemüsebrühe aufgießen. Statt des Paprikas und des Tomatenmarks Thymian und Majoran hinzufügen und den Joghurt weglassen.

2 Knoblauchzehen hinzufügen und statt mit Paprikas und Tomatenmark mit Harissapaste würzen.

Zum Schluss noch ein Tipp von der Heilpraktikerin in mir 😉 . Menschen, die an Gicht leiden, sollten auf Linsen verzichten. Ihr hoher Puringehalt kann einen Gichtanfall auslösen.

Verratet ihr mir, bei welcher Suppe euch so richtig warm ums Herz wird?

Lasst es euch gut gehen und alles Liebe

miho