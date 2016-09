Rezept für selbstgemachte französische Croissants

Dieser Beitrag mit dem Rezept für französische Croissants entstand in Kooperation mit Géramont® und enthält Werbung.

Bonjour, mes amis! Heute wird es französisch auf herzelieb! Ihr werdet euch vielleicht wundern, dass ich heute einen Ausflug nach Frankreich mit euch mache, aber es gab eine ganz wundervolle Zeit in meinem Leben, da pendelte ich zwischen Flensburg und Paris. Als Géramont® mich fragte, wie mein perfekter Start in den Tag aussehen würde, brauchte ich nur die Augen zu schließen und ich war sofort in dem kleinen Haus meiner Freundin, direkt an der Seine, in dem ich damals die Hälfte der Woche wohnte.

Seit dieser Zeit ist für mich der perfekte Start in Tag, wenn ich aufwache, weil mich die Sonne an der Nasenspitze kitzelt. Der Duft von frischem, handgebrühtem Kaffee und Croissants und viel Ruhe! Ein Morgen ohne Käse ist für mich undenkbar! Und natürlich dürfen auf dem Frühstückstisch Blumen nicht fehlen, denn ich liebe den zarten, weichen Duft von Rosen. C´est bon – la vie est belle!

Rezept für französische Croissants

Französische Croissants – Zutaten

10 g frische Hefe

250 g Mehl Typ 550

35 g Zucker

55 g Butter

150 ml lauwarmes Wasser

1 Prise Liebe

8 g Salz

300 g Butter

150 g Mehl Typ 550

1 Eigelb

5 Esslöffel Wasser

je eine Prise Zucker und Salz

Zubereitung der Croissants

Zunächst die Hefe in etwas lauwarmen Wasser auflösen und das Mehl auf eine Arbeitsfläche sieben. Jetzt den Zucker und die Butter in Flöckchen dazugeben und in die Mitte des Mehlhäufchens eine kleine Kuhle drücken. Dann das Salz in dem übrigen lauwarmen Wasser auflösen und in die Mitte gießen. Etwas von dem Mehl auf das Salzwasser stäuben, danach die aufgelöste Hefe auf den Rand gießen und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Jetzt den Teig rechteckig, etwa 2 cm dick ausrollen und in Frischhaltefolie wickeln. Für 30 Minuten kühlen!

Herstellung der Butterplatte

Die 300 Gramm Butter werden mit den 150 Gramm Mehl verknetet, so dass sich die Zutaten gerade verbunden haben. Dann zu einem Rechteck ausrollen, dass halb so groß ist, wie das Teig-Rechteck. Die Butterplatte mit Folie umhüllen und ebenfalls 30 Minuten kühlen.

Teige verbinden

Zuerst die Arbeitsplatte leicht bemehlen. Danach beide Teige aus dem Kühlschrank nehmen. Die Butterplatte auf die eine Hälfte des anderen Teiges legen und die andere Hälfte einfach überschlagen. Den Teig am Rand gut verschließen und so andrücken, dass nichts aufgehen kann.

Tourieren

Den Teig mit der innen liegenden Butterplatte und dann wie einen Geschäftsbrief falten. Danach wird der Teig quer zur Faltung etwa doppelt so groß zu einem langen Rechteck ausgerollt. Erneut wie einen Geschäftsbrief falten, anschließend in Frischhaltefolie hüllen und für 60 Minuten in den Kühlschrank geben. Wieder wird der Teig aus der Kühlung genommen und quer zur Faltung etwa 2 bis 3 mal so groß ausgerollt. Das Teigstück wie schon zuvor zu einem Geschäftsbrief falten und für 60 Minuten kühlen. Dieser Vorgang wird noch zweimal wiederholt, so dass der Teig insgesamt viermal touriert wurde.

Croissants formen

Nach der letzten Ruhezeit von einer Stunde, wird der Teig zu einem langen Rechteck ausgerollt. Der Teig sollte dann zwei Zentimeter dick sein. Zunächst Rechtecke ausstechen, die dann diagonal in spitze Dreiecke geteilt werden. In der Mitte der breiten Basis wird eine kleine Kerbe geschnitten. Dann werden die Croissants aufgerollt und jeweils vier davon auf ein Backblech gelegt. Mit einem Tuch abdecken und ein bis zwei oder drei Stunden an einem warmen Ort gehen lassen.

Croissants backen

Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. In der Zwischenzeit das Ei mit dem Wasser, dem Salz und dem Zucker gut verquirlen und die Croissants damit bestreichen. Anschließend jedes Backblech einzeln backen! Die Backzeit beträgt etwa 20 Minuten! Ich lasse die Croissants kurz abkühlen, bohre dann seitlich ein Loch in das Croissant, rolle eine Scheibe cremig-zarten Géramont® fein-würzig zu einer Rolle und stecke sie in das Hörnchen. Jetzt macht die Augen zu und geht mit mir und diesem sahnig-buttrigen Geschmack auf eine Reise der Sinne nach Frankreich!

Tipps

Achtet immer darauf, dass eure Hände und die Arbeitsplatte möglichst kalt sind, damit die Butter nicht zu sehr schmilzt!

Verliert nicht die Geduld! Gerade die Kühlzeiten sind wichtig für perfekte Croissants.

Croissants, die übrig bleiben, leicht mit Wasser bestreichen und bei 150 Grad zwei Minuten im Backofen aufknuspern.

Ungebacken kann man die Croissants für 1-2 Wochen einfrieren. Sie sollten eine Stunde auftauen vor dem Backen. Dann solltet ihr sie aber erst kurz vor dem Backen mit Ei bestreichen!

Ich gebe auch gerne noch einen halben Teelöffel Kardamom mit in den Teig.

Was ich mir damals in Frankreich sehr gewünscht hätte

Ich bin bei meinen Aufenthalten in Frankreich immer sehr viel mit lieben Freunden unterwegs gewesen. Bei unseren Bootsfahrten auf der Seine oder dem Picknicks im Jardin des Plantes wäre die wiederverschließbare Packung mit den cremig-zarten Scheiben von Géramont® für absolut genial gewesen! Die cremig-zarten Scheiben bleiben so immer frisch und ich müsste mich nicht zwischen den leckeren Sorten sahnig-mild, fein-würzig und Mediterraner Genuss entscheiden, denn ich würde sie einfach alle mitnehmen!

Vielleicht packt ihr einmal für ein Frühstück im Freien mit euren Liebsten einen Picknickkorb? Zaubert euch einen echt französischen Moment mit diesen Croissants und den zart-cremigen Scheiben von Géramont® in den Alltag. Ich kann euch sagen, pure Liebe ist für mich, wenn man die Käsescheiben pur genießt! Wäre das nicht ein perfekter Start in den Tag?

Lasst es euch schmecken und alles Liebe

miho