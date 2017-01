Dieses Rezept für Zitronen-Kardamom-Kekse ist eigentlich eine Abwandlung meiner Lieblingskekse. Ihr kennt vielleicht die dänischen Butterkekse, die in Dosen verkauft werden? Ich liebe Sie! Wenn ihr diese Plätzchen nur mit Vanillezucker und ein wenig Zitronenschale backt, dann schmecken sie genau wie diese zartbuttrigen und mürben Kekse. Eigentlich schmecken sie sogar noch besser, sagt meine Familie.

Diese Kekse sind wundervoll zart! Nehmt sie in den Mund, drückt sie leicht gegen den Gaumen und sie werden zerfallen. Für mich ist das immer eine Geschmacksexplosion! Etwas weiter unten gebe ich euch noch Tipps, wie ihr diese Zitronen-Kardamom-Kekse abwandelt. So könnt ihr sie passend zur Jahrezeit verändern. Aber das Tollste ist einfach, dass sie ganz schnell vorbereitet sind. Ich friere den Keksteig in Rollen ein und wenn sich überraschend Besuch ankündigt, taue ich einfach ein Portion davon auf. Also, ran an den Teig – es lohnt sich!

Zitronen-Kardamom-Kekse

Zutaten für die Zitronen-Kardamom-Kekse

250 g Butter

75 g Puderzucker

2 Eier

1 Prise Salz

2 Teelöffel Vanillezucker

1 Teelöffel Kardamon

2 Biozitronen

1 Prise Liebe

300 g Mehl

1 gehäufter Teelöffel Speisestärke

100 – 125 g Zucker

Zubereitung der Zitronen-Kardamom-Kekse

Zuerst die zimmerwarme Butter in eine Schüssel geben und einige Minuten glatt rühren. Anschließend den Puderzucker in die Schüssel sieben. Beide Zutaten gründlich miteinander vermixen, bis die Masse homogen und seidig-glänzend ist. Ein Ei trennen und das Eigelb in den Teig rühren. Dann die Prise Salz, den Vanillezucker, den Kardamom und den Abrieb der zwei Zitronen unterrühren. Jetzt kommt der kniffelige Teil: Mehl und Speisestärke vermischen und mit einem Teigschaber unter die anderen Zutaten heben. An dieser Stelle nicht mehr stark rühren! Die Zutaten nur so solange vermengen, bis sie sich gerade verbunden haben. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn noch Mehlspuren zu sehen sind, denn es ist ganz wichtig, dass der Teig nicht „überschlagen“ wird.

Nun den Teig auf eine leicht gemehlte Arbeitsfläche geben und zu einer Kugel formen. Die Teigkugel einmal teilen, dann jedes Teigstück in Frischhaltefolie wickeln und für 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

Arbeitsschritte bis zur 2. Kühlzeit von 2 Stunden

Nach der ersten Kühlzeit die Teigrollen nacheinander aus dem Kühlschrank nehmen. Dann jedes Teigstück zu einer langen Rolle formen, die ungefähr 3 bis 3,5 Zentimeter dick ist. Diese Rollen in Frischhaltefolie wickeln und weitere 2 Stunden kühlen.

Zuckerrand und Backen

Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen! Während der Ofen aufheizt, eine Teigrolle aus dem Kühlschrank nehmen. Den Zucker (100 – 120 g) auf einem Stück Backpapier verteilen , dann das Ei trennen und das Eigelb in einer kleinen Tasse gut verquirlen. Jetzt die Teigrolle dünn mit dem Eigelb bestreichen und anschließend in dem Zucker wälzen.

Für die Kekse nun kleine Scheiben, die ungefähr sieben mm dick sind, von der Rolle schneiden. Backbleche mit Backpapier oder einer Backmatte belegen. Die Plätzchen mit einem Abstand von circa zwei Zentimeter auf die Bleche legen und etwa 12 – 14 Minuten backen. Die Zitronen-Kardamon-Plätzchen sind fertig, wenn sie am Rand leicht gebräunt sind. Ich lasse die Kekse 5 – 10 Minuten auf dem Blech auskühlen und dann lege ich sie auf ein Kuchengitter.

Tipps

Die Zitronen-Kardamom-Kekse bitte luftdicht verschlossen aufbewahren.

Die Plätzchen sind, in einer Dose aufbewahrt, etwa fünf Tage haltbar.

Es ist möglich, die Keksteig-Rollen ohne Zuckerrand für ein bis zwei Monate einzufrieren.

Im Kühlschrank hält sich der Teig etwa drei Tage.

Auf dem Kuchentisch halten sich die Kekse etwa 5 Minuten.

Für einen weihnachtlichen Touch, den Zucker für den Rand mit 1/2 Teelöffel Zimt mischen.

Ein Zuckerperlen-Rand ist nicht nur für Kinder ein Blickfang.

Etwas ausdruckstarker wird der Zuckerrand, wenn ihr braunen Zucker verwendet.

Wir benutzen diese Kekse seit Jahren als Spielgeld. Allerdings verlieren wir sie weniger im Spiel und sie verschwinden einfach so auf wundersame Weise. Ihr kennt das sicher! Ich glaube, es ist gar nicht so schwer zu verstehen, warum wir sie trotzdem immer wieder einsetzen. Ich finde, dass jeder von diesem Teig immer ein paar Rollen im Froster haben sollte.

Lasst euch die Kekse schmecken! Mich interessiert natürlich brennend, ob die Kekse euch auch so gut schmecken wie uns!

Alles Liebe

miho