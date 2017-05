Husarenkrapfen sind auch unter dem Namen Engelsaugen bekannt. Es gibt unzählige Rezepte für diese Weihnachtsplätzchen. Sie werden mit einer roten Marmelade gefüllt, das gibt dem Keks einen fruchtigen Geschmack. Ich backe diese Plätzchen mit Stärke, weil sie dann noch zartdser werden und auf der Zunge zerschmelzen.

Am liebsten füllen wir die Engelsaugen mit Erdbeermarmelade. Aber auch Kirsch- oder Johannisbeergelee sind gut geeignet. Der rote Farbtupfer wird durch einen Hauch Puderzucker betont.

Husarenkrapfen oder Engelsaugen

Zutaten

200 g weiche Butter

100 g Zucker

2 Eigelb

Mark einer Vanilleschote

1 Prise Salz

1 Prise Liebe

220 g Mehl

80 g Stärke

100 g gemahlene Mandeln

Für die Füllung

100 g Erdbeermarmelade

Zum Bestreichen

1 Ei

3 Esslöffel Milch

Zum Bestäuben

etwas Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

Butter, Zucker, Salz, Vanillemark und Eigelb schaumig rühren. Mehl und Stärke mischen und nach und nach unter die übrigen Zutaten rühren. Wenn ein glatter Teig entstanden ist, werden die Mandeln untergeknetet.

Den Teig in Frischhaltefolie wickeln, leicht flach drücken und für mindestens 2 Stunden kühlen.

Backofen auf 160 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig aus Kühlschrank nehmen und aus 15 Gramm schweren Teigstückchen kleine Kugeln formen, die leicht flach gedrückt werden. Mit einem Kochlöffelstiel die Mulden für die Marmelade in die Teigkügelchen drücken.

Marmelade erwärmen und in einen Gefriebeutel füllen. Eine Ecke abschneiden und die warme Marmelade in die Mulden der Plätzchen tropfen lassen – ruhig ganz füllen, denn ein wenig von der Flüssigkeit verdampft sowieso.

Ei und Milch verquirlen und den Teig der Husarenkrapfen damit bestreichen.

Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und in ca. 10 – 15 Minuten leicht braun backen.

Nach der Backzeit, die Plätzchen vom Blech nehmen, gut auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Husarenkrapfen schmecken natürlich auch ganz ohne Puderzucker. Wenn sie zur Aufbewahrung in eine Dose gestapelt werden, empfiehlt es sich sogar den Puderzucker wegzulassen, weil der Marmeladenklecks sonst nicht mehr so klar hervorsticht. Aber wie immer ist auch das Geschmacksache.

Ich bin gespannt, welche Kekse ihr bis jetzt gebacken habt. Verratet ihr es mir?

Alles Liebe

miho