Irish Cream Kuchen mit beschwipstem Topping

Dieses Rezept den Irish Cream Kuchen ist in Zusammenarbeit mit Kerrygold entstanden und enthält Werbung für Kerrygold Irish Cream Liqueur!

Grüne Insel, mildes Klima, fantastische Whiskeys, Musik und Kerrygold – das sind die Schlagworte, die mir und meinen Freunden spontan einfallen, wenn ich nach Irland frage. Nicht erst seit meinen Besuch 2014 auf dem Ballymaloe Litfest weiß ich, dass das absolut zutreffend ist! Irland ist seither eine heimliche Liebe!



Schon in meiner Jugend gab es auf die Stulle bei uns daheim die Butter von Kerrygold. Aber habt ihr schon einmal den Kerrygold Irish Cream Liqueur probiert? Kerrygold Irish Cream Liqueur enthält Sahne, weichen irischen Whiskey, Caramel und ist abgerundet mit echter Schokolade! Das macht ihn so unvergleichlich cremig. Ich liebe ihn sehr in einer Tasse handgebrühtem Kaffee, aber noch viel besser ist er in meinem Irish Cream Kuchen! Du willst das Rezept? Kriegst du! Und wenn du wissen willst, wie der Kuchen besonders saftig wird, dann lies die Tipps nach dem Rezept!

Irish Cream Kuchen mit beschwipsten Topping

Du findest auf herzelieb noch mehr Kuchen Rezepte! Schau dir doch auch einmal den nordfriesischen Apfel-Schmand-Kuchen oder den Apfel-Streuselkuchen mit Vanillecreme an!

Zutaten für den Irish Cream Kuchen

250 g weiche Butter

250 g Zucker

4 Eier (mittelgroß)

325 g Mehl

50 g Maisstärke

1 gehäufter Teelöffel Zimt

3 Teelöffel Backpulver (gestrichen)

1 Prise Salz

200 ml Kerrygold Irish Cream Liqueur

Zutaten für das beschwipste Topping

2 Becher Creme Double

1 Prise Liebe

2 – 3 Esslöffel Kerrygold Irish Cream Liqueur

2 Esslöffel Puderzucker

Irish Cream Kuchen mit beschwipster Creme – die Zubereitung

Zubereitung des Kuchens

Zunächst eine große Springform leicht fetten und mit Mehl ausstreuen. Dann den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Dann die weiche Butter mit dem Zucker weißcremig aufschlagen. Nach und nach die Eier unterziehen. Im nächsten Schritt Mehl, Maisstärke, Zimt, Backpulver und Salz vermischen und unter die übrigen Zutaten rühren. Zuletzt den Kerrygold Irish Cream Liqueur gut unterziehen.

Jetzt den Teig in die Form füllen und auf einer der mittleren Schienen im Backofen etwa 60 – 70 Minuten backen. Wenn kein Teig mehr am Stäbchen haftet, mit dem ich in die Mitte des Kuchens steche, nehme ich den Kuchen aus dem Backofen. Ich lasse ihn ungefähr 15 Minuten abkühlen und nehme ihn dann aus der Form. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Für das Topping

Die zwei Becher Creme Double zusammen mit dem Puderzucker und den 2 Esslöffeln Kerrygold Irish Cream Liqueur halbsteif aufschlagen. Dann die Creme auf den Kuchen gießen und gleich servieren! Fertig!

Tipps

Ich schlage das Topping oft nur halb an, dann kann es halbflüssig am Kuchen herunterlaufen.

Der fertige Kuchen friere ich ohne Topping auch gern für ein paar Tage ein.

Den Zimt ersetze ich gerne auch einmal gegen Kardamom.

Oft bekomme ich eine Creme Double Dann ersetze ich sie mit Sahne, der ich zur Hälfte Mascarpone zusetze.

Noch saftiger wird der Kuchen, wenn du den heißen Kuchen (10 Minuten abkühlen lassen) mit 100 bis 150 ml kaltem Kerrygold Irish Cream Liqueur einstreichst und ihn so tränkst.

Der Irish Cream Liqueur war beim Kaffeeklatsch so schnell aufgegessen, dass ich noch nicht einmal mehr etwas mit nach Hause nehmen konnte. Ich werde ihn also ganz bald wieder backen! Auf jeden Fall steht er schon auf der Wunschliste einer meiner besten Freundinnen für den ihren Geburtstag.

Probier es aus und lass es dir schmecken! Kinder sollten von diesem Kuchen nicht essen, aber ich denke, das versteht sich von selbst.

Alles Liebe und guten Appetit,

miho