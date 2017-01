Norddeutsches Landbrot und warum Dinkel nicht gleich Dinkel ist!

Bei diesem Rezept für ein Dinkelbrot verwende ich eine Cocotte von Staub. Der Artikel enthält Werbung!



Heute habe ich für euch ein Rezept für ein norddeutsches Landbrot mit einer sensationellen Kruste im Gepäck! Es schmeckt fantastisch zu Käse, Tomaten und herzhaften Schinken, aber auch süße Aufstriche passen perfekt zu diesem schnell gebackenen Brot, das ich übrigens in einem Topf gebacken habe!

Was dieses Landbrot so einzigartig macht? Es ist kein großer Aufwand nötig, denn es wird mit Hefe, nicht mit Sauerteig gebacken. Durch das Backen im Topf – der Cocotte – wird eine optimale Feuchtigkeit gewährleistet, so entsteht ein wundervolles Brot. Innen saftig und außen knusprig – so muss das! Aber was rede ich, schaut euch das Rezept und meine Tipps dazu an.

Dieses Brot habe ich mit einer Mischung aus Weizen- und Dinkelmehl gebacken – beide in einer 1050er Ausmahlung. Ich bestelle mein Mehl in der Adler-Mühle Bahlingen, denn dort kann ich sicher sein, dass ich richtiges Dinkelmehl erhalten. Warum Dinkel nicht gleich Dinkel ist und was „richtiges Dinkelmehl“ bedeutet, erkläre ich euch gern nach dem Rezept!

Rezept für ein norddeutsche Landbrot mit Dinkel

Zutaten für das Landbrot

150 ml Wasser

1 Esslöffel Honig

250 g Weizenmehl 1050

1 Päckchen Trockenhefe

125 ml Buttermilch

250 g Dinkelmehl 1050

1 Teelöffel Backmalz

2 gestrichene Teelöffel Salz

1 Prise Liebe

1 Teelöffel Brotgewürz

1 Esslöffel Apfelessig

Zubereitung des Landbrotes

Das Wasser erwärmen, so dass es lauwarm ist, bevor der Honig darin aufgelöst wird. 150 g des Weizenmehls mit der Trockenhefe mischen und in das Wasser-Honig-Gemisch rühren. Diesen Vorteig bitte 10 Minuten an einem warmen Ort stehen lassen.

Jetzt wird die Buttermilch leicht erwärmt, das restliche Weizenmehl, das Dinkelmehl und das Backmalz dazu gegeben und alles gründlich verknetet. Zum Schluss das Salz, das Brotgewürz und den Apfelessig in den Teig einarbeiten, bevor der Teig mindestens 10 Minuten gründlich und kräftig geknetet wird. Sollte der Teig zu flüssig sein, fügt etwas Mehl hinzu.

Der Hefeteig wird zu einer Kugel geformt und dann in eine mit Mehl ausgestreute Schüssel gelegt. Mit einem sauberen Geschirrhandtuch abdecken und wieder an einem warmen Ort eine bis eineinhalb Stunden gehen lassen.

Der Teig sollte sich nach der Gehzeit verdoppelt haben. Die Teigkugel wird auf einer mehligen Arbeitsfläche flach gedrückt, etwas in die Länge gezogen und dann zur Mitte gefaltet. Leicht drehen, etwas in die Länge ziehen und erneut zur Mitte falten. Dieses Faltritual ca. 10 Mal wieder holen.

Die Cocotte oder einen Bräter leicht fetten und mit Mehl ausstreuen. Ein Teigkugel formen, in den Topf legen und leicht mit Wasser benetzen. Mit einem scharfen Messer wird die Teigoberfläche eingeschnitten und anschließend mit etwas Mehl bestäubt. Jetzt wird der Deckel aufgesetzt und der Topf in den kalten Backofen gestellt. Temperatur auf 240 Grad Ober- und Unterhitze einstellen und das Brot 65 Minuten backen.

Sollte ihr nicht sicher sein, ob das Landbrot fertig ist, nehmt es einfach aus dem Topf und klopft auf den Boden. Das entstehende Geräusch sollte hohl klingen.

Das Brot sollte vollständig auf einem Gitterrost auskühlen, damit die Kruste rundherum schön knusprig bleibt. Ich gestehe allerdings, dass ich es oft nicht abwarten kann – ich muss einfach die erste Scheibe noch warm mit Butter genießen!

Ich wollte euch noch erzählen, warum ich so strikt darauf achte, wo ich mein Mehl kaufe und warum man gerade auch als Allergiker darauf achten sollte, aus welchem Dinkelkorn das Mehl gemahlen wurde.

Dinkel ist beim Anbau und in der Lagerung äußerst empfindlich. Aus diesem Gründen sind moderne Dinkelsorten bis zu 50 % mit Weizen gekreuzt. Ein weiterer Grund ist der höhere Ertrag bei dem mit Weizen gekreutzem Dinkel, Das heißt, das ein Allergiker Symptome haben kann, obwohl der Dinkel verwendet.

Die Schweizer Sorte Oberkulmer Rotkorn gilt als der reinste Dinkel. Als deutsche Sorte enthält die Sorte Franckenkorn meines Wissens am wenigsten Weizen. Wer mehr dazu wissen möchte, dem empfehle ich diesen Artikel.

Bedauerlich finde ich, dass in vielen Bäckereien gar nicht bekannt ist, welche Dinkelsorte verwendet wird. Auf Nachfrage in der näheren Umgebung gab es einen einzigen Bäcker, der eine Ursorte verwendet und bei der Herstellung der Backwaren darauf achtete, dass Dinkelbackwaren auf eigens dafür reservierten Arbeitsflächen hergestellt werden. Fragt nach und informiert euch – oder noch besser: backt euer Brot selber und zwar am besten ein rustikales Landbrot!

Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und genießen!

Alles Liebe

miho

P.S.: Ihr könnt natürlich Nüsse oder Oliven in das Landbrot einarbeiten – das schmeckt besonders lecker!