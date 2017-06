Oma´s Quarkstrudel mit Heidelbeeren

Der Quarkstrudel mit Heidelbeeren ging weg wie warme Semmeln. Noch bevor ich ein gescheites Bild vom Gesamtwerk machen konnte, war der halbe Strudel schon verschwunden. Ich glaube das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass er einfach großartig schmeckt!

Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich nun die Quarkstrudel-Masse oder die Heidelbeeren lieber mag. In Kombination sind die zwei fast unschlagbar. Und ich muss euch auch gestehen, dass ich selbst diesen Strudel am liebsten warm esse, deswegen kann ich dem Lillekind auch gar nicht böse sein, wenn sie „heimlich“ davon nascht. Rezept gefällig? Dann folgt mir unauffällig!

Eine kleine Warnung muss ich noch loswerden: Wenn der Quarkstrudel warm angeschnitten wird, ist es zwar mit dem Augenschmaus fast vorbei, dafür liebe ich diesen ganz besonderen Gaumenschmaus umso mehr! Hübsche Stücke kann selbst ich nicht aus einem warmen Quarkstrudel schneiden – aber was soll´s!

Quarkstrudel mit Heidelbeeren

Zutaten für den Quarkstrudel

1 Packung Strudelteig

(Filoteig oder auch Yufkateig) 750 g Magerquark

1 Prise Liebe

250 g – 375 g Heidelbeeren

200 g Zucker

Mark einer Vanilleschote

1 Prise Salz

3 Eier

100g Butter

8 EL Paniermehl

Puderzucker

Quarkstrudel mit Heidelbeeren – die Zubereitung

Los geht´s! Der Strudelteig wird aus der Kühlung genommen und ca. 10 Minuten zum Entspannen liegen gelassen.

Magerquark in ein Sieb, das mit einem Tuch ausgekleidet ist, geben und leicht auspressen. Die Heidelbeeren gut waschen und abtropfen lassen. Die Butter wird geschmolzen,

Quark, Eier, Vanille, Salz, Zucker, 2 Esslöffel Butter und 6 Esslöffel Paniermehl gut verrühren und die Heidelbeeren zum Schluss unterheben.

Die Strudelteigblätter überlappend so auf einem feuchtem Geschirrtuch auslegen, dass ein Quadrat in der Größe von 50 x 50 cm entsteht. Jedes Blatt dünn mit Butter bestreichen, bevor eine zweite Lage Teigblätter quer darüber gelegt wird, die auch wieder mit Butter bestrichen wird. Die übrigen Teigblätter werden gleichmässig auf dem Quadrat verteilt, mit Butter bestrichen und mit 2 Esslöffeln Paniermehl bestreut.

Am vorderen Rand wird nun die Quarkmasse in einem ca. 8 cm breiten Streifen aufgetragen. Dabei unbedingt vorne einen Rand von 2 cm lassen, zu den Seiten sollten es ca. 7 cm sein. Mit Hilfe des Tuches wird der Strudel nun eingerollt, mit Gefühl geht das ganz einfach! Dabei immer wieder die Seiten mit einklappen, damit die Füllung nicht herausquillt.

Fertigstellung des Quarkstrudels

Den fertigen Strudel auf ein Backblech geben, mit Butter bestreichen und bei 200 Grad Ober-/Unterhitze ca. 40 Minuten backen. Kurz vor dem Servieren mit Butter bestreichen und mit Puderzucker bestäuben.



Jetzt bleibt mir nur, euch einen guten Appetit zu wünschen! Bevor ich es vergesse: Statt Heidelbeeren kann man jedes andere Obst verwenden. Heidelbeeren sind in diesem Fall nur mein ganz persönlicher Favorit für den Quarkstrudel. Wie schauts bei euch aus – welche Frucht würdet ihr bevorzugen? Kirschen, Aprikosen, Mandarinen oder vielleicht ein ganz anderes Obst?

Alles Liebe

miho