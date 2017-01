Butterkuchen vom Blech, ganz locker und fluffig – so muss er sein! Dieses Rezept liebe ich ganz besonders, denn der Hefeteig ist ganz einfach, schnell und leicht zuzubereiten. Wenn der Kuchenduft durchs Haus zieht, kann ich es gar nicht erwarten, den Kuchen anzuschneiden und das erste Stück noch warm zu essen. Für mich ist er der beste Butterkuchen der Welt.



Mir wurde gesagt, dass die Knetzeit das ganze Geheimnis für einen ganz besonders lockeren Hefekuchen ist. Ich habe festgestellt, dass sich Geduld an dieser Stelle ganz besonders lohnt, denn dieser Butterkuchen ist mit Abstand das Beste, was ich je gegessen hab. Lieben Dank an unsere Oma, die mir ihr Rezept verraten hat.

Saftiger Butterkuchen vom Blech

Zutaten für den Butterkuchen

Für den Teig

200 ml lauwarme Milch

25 g frische Hefe

60 g Zucker

1 Prise Liebe

500 g Mehl

1 Prise Salz

1 Teelöffel Kardamom

Abrieb einer Bio-Zitrone

75 g weiche Butter

Für den Belag

150 g weiche Butter

130 g gehobelte Mandeln

200 g Zucker

Zubereitung des Butterkuchens

Zuerst die lauwarme Milch in eine Rührschüssel geben und die Hefe hineinbröckeln. Etwa die Hälfte des Zuckers und 200 Gramm Mehl einrühren. Diesen Vorteig mit einem Tuch abdecken und etwa 10 Minuten gehen lassen.

In der Zwischenzeit den restlichen Zucker, das Mehl und das Salz, den Kardamom und den Zitronenabrieb mischen. Die weiche Butter in Flöckchen darauf verteilen und die Hefemilch darüber gießen. Alle Zutaten etwa 7 Minuten in der Küchenmaschine mit dem Knethaken zu einem glatten Teig verarbeiten. Zum Schluss eine Kugel formen und in eine gemehlte Schüssel legen. Den Teig oben kreuzweise einschneiden und mit Frischhaltefolie abdecken. Jetzt muss der Teig an einem warmen Ort ungefähr 45 Minuten gehen.

Nach der ersten Gehzeit

Ein Backblech mit Backpapier oder einer Backmatte belegen und den Teig noch einmal kräftig durchkneten. Dann den Teig auf das Backblech ausrollen und abgedeckt weitere 30 Minuten gehen lassen.

Nach der zweiten Gehzeit

Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze einstellen. Anschließend die Teigoberfläche mit etwas Wasser einpinseln und mit den Fingerspitzen kleine Mulden in den Teig drücken. Dann die Butter in Flöckchen gleichmäßig darauf verteilen und die Mandelblättchen sowie den Zucker darüber streuen. Den Butterkuchen in etwa 12 – 15 Minuten auf der mittleren Schiene fertig backen. Wenn die Mandeln goldbraun sind, ist der Kuchen fertig.

Eventuell nach dem Backen

Während der Kuchen backt, 100 g Sahne steif schlagen. Sobald der Kuchen fertig ist, das Blech aus dem Ofen nehmen, mit dem geschlagenen Rahm bestreichen und dann auskühlen lassen.

Tipps

Den Zucker mit etwas Zimt mischen, dann bekommt der Kuchen eine besondere Note.

Statt der Schlagsahne kann der Kuchen nach dem Backen auch mit etwas Creme Fraiche bestreichen.

Der Kuchen lässt sich einfrieren und nach dem Auftauen gut aufbacken.

Dieser leckere Butterkuchen schlägt bei uns jede Torte! Er ist sensationell schnell gemacht und schmeckt lecker zu jeder Gelegenheit! Auf jedem Familienfest ist er der Erste, der aufgegessen wird. Ich liebe ihn!

Lasst es euch schmecken und alles Liebe

miho