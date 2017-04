Spargel in allen Variationen – das ist es, was ich liebe! Ich verrate euch heute, dass ich einen kleine Tick habe – wenn ich alle Zutaten in einem Gericht erkennen kann, dann bin ich so richtig glücklich. Das ist der Grund, warum ich diesen Spargel-Salat geschichtet anrichte! Das Rezept ist wirklich einfach und schlicht und der einzige zusätzliche Schritt, ist das Einschichten in den Dessert-Ring. Das dauert keine 2 Minuten und der Effekt ist riesengroß!

Grüner Spargel ist schön pflegeleicht. Er muss nicht geschält werden und sein etwas herzhafterer Geschmack ist für diesen Spargel-Salat ideal. Noch dazu ist er unglaublich dekorativ. Das Farbspiel auf dem Teller finde ich einfach grandios – grün, weiß und orange, farbenfroher kann ein Spargel-Gericht nicht sein! Spargel und Forelle sind eine meiner Lieblings-Kombinationen, viel mehr noch als Spargel und Lachs! Warum das so ist? Die geräucherte Forelle hat einfach mehr Biss und sie ist weniger fett als Lachs! Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und euch das Rezept verraten:

Rezept für einen geschichteten Spargelsalat

Zutaten für den Spargel-Salat

1 Bund Spargel

1 Prise Salz

1 kleine Prise Zucker

200 g geräucherte Forelle

1 Spritzer Zitrone

300 g Frischkäse

1/2 Teelöffel Joghurt

1 Bund Dill

1 Prise Liebe

etwas Zitronen-Abrieb

Salz und Pfeffer

Spargel-Salat – die Zubereitung

Zunächst den Spargel waschen und die unteren Enden abbrechen. Das funktioniert am Besten, wenn man den Spargel im unteren Bereich stark biegt. Er bricht dann genau an der Stelle, an der er nicht mehr holzig ist. Die Stangen halbieren und in einem Topf geben. Mit soviel Wasser auffüllen, dass das Gemüse bedeckt ist und etwa 3 Minuten kochen. Abgießen, gut abtropfen lassen und in etwa zwei Zentimeter dicke Stücke schneiden. Für die Deko bewahrt ihr die Spargel-Spitzen auf.

Die geräucherte Forelle in kleine Würfel schneiden, einen Spritzer Zitrone dazu geben und einmal durchrühren.

Frischkäse mit dem Joghurt glatt rühren. Er darf nicht zu flüssig werden, weil er ja noch in den Dessert-Ring geschichtet werden soll. Den frischen Dill sehr fein schneiden und zusammen mit dem Zitronen-Abrieb unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Denkt aber bitte daran, dass der Räucherfisch auch noch salzig ist!

Jetzt werden die Dessert-Ringe innen dünn Öl eingerieben und auf einen Teller gestellt. Meine Ringe haben übrigens einen Durchmesser von 5,5 Zentimeter! Als erste Schicht werden die kleinen Spargel-Stücke in den Ring gegeben – etwa zwei Teelöffel reichen aus. Gut und gleichmäßig mit einem flachen Gegenstand festdrücken!

Anschließend wird der Frischkäse auf den Spargel gegeben. zwei Teelöffel sind auch hier ausreichend. Gut auf dem Spargel verstreichen und andrücken!

Als letzte Schicht wird die kleingeschnittene Forelle in den Dessert-Ring eingefüllt. Auch die Fischstückchen müssen gut festgedrückt werden! Behaltet einige Forellen-Würfel zurück, die ihr vor dem Servieren locker auf das kleine Türmchen gebt.

Mit ein wenig Fingerspitzengefühl wird der Dessert-Ring jetzt entfernt. Am besten funktioniert das, wenn ihr mit zwei Fingern auf den Inhalt drückt und mit der anderen Hand den Ring nach oben abzieht.

Jetzt müsst ihr euren Spargel-Salat nur noch mit ein paar Spargelspitzen, locker aufgestreuten Fisch-Würfeln und etwas Dill dekorieren, bevor ihr sie serviert! Wer mag, serviert dazu einfach frisch gebackenes Brot.

Natürlich kann man alle Zutaten auch zusammenrühren und den Spargel-Salat auf Brot essen. Mir gefällt er nur besser in dieser Aufmachung! Wer die kleine Türme vorbereiten will, um sie später zu servieren, dem empfehle ich, sie im Kühlschrank in den Dessert-Ringen aufzubewahren, damit sie nicht antrocknen. Die Oberfläche würde ich mit einer Folie abdecken.

Die Forelle, die ich verwendet habe, wird als Lachsforelle verkauft. Diesen Fisch gibt es allerdings nicht, dabei handelt es sich nur um einen verkaufsfördernden Namen! Früher wurden fast ausschließlich Meerforellen, die zwischen Meer und Flüssen wandern, verwendet. Oft war ihr Fleisch natürlich rot gefärbt, weil sie mit ihrer Nahrung kleine Krebse und Garnelen aufnahmen. Diese Ernährung sorgte für eine natürliche rötliche Färbung des Fisches. Heute werden besonders große Regenbogen-Forellen zu diesem Zweck gezüchtet und mit Farbstoffen gefüttert. Einer dieser Farbstoffe nennt sich Astaxanthin, der aus Algen gewonnen wird. Lachsforellen stammen heutzutagesaus einer Zucht und nicht aus der freien Natur!

Ich hoffe, ihr habt Lust aufs Nachmachen bekommen. Es ist wirklich nicht schwer – versprochen!

Guten Appetit und alles Liebe!

miho