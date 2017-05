Tiramisu Eistorte – herrlich einfach und erfrischend!

Weshalb ich so auf diese Tiramisu Eistorte stehe? Ganz einfach! Für ein gutes Tiramisu lasse ich so ziemlich jedes andere Dessert stehen. Allerdings ist mir die klassische Variante im Sommer ein wenig zu schwer! Deswegen habe ich mich spontan für dieses Eis entschieden! Vielleicht könnt ihr euch ja auch so dafür begeistern wie ich?!

Etwa 20 Minuten brauche ich für die Vorbereitung und den Rest erledigt der Froster über Nacht! Ich finde das unglaublich praktisch! „Aus Gründen“ bereite ich diese Nachspeise am späten Abend zu. So kommt niemand auf die Idee schon zwischendurch zu naschen.

Tiramisu Eistorte

Zutaten für die Tiramisu Eistorte

300 ml Schlagsahne

100 g Mandelblättchen

3 Eigelb

1 Prise Liebe

60 g Puderzucker

2 Teelöffel Vanillezucker

1 Esslöffel Amaretto

12 Löffelbiskuit

2 Esslöffel starker Kaffee

Zubereitung der Tiramisu Eistorte

Zunächst die Sahne steif schlagen. Anschließend die Mandelblättchen vorsichtig in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Jetzt eine Kastenform mit Frischhaltefolie auslegen und schon kann es los gehen!

Die Eigelb mit dem Puderzucker und dem Vanillezucker schaumig schlagen. Dann die Sahne und den Amaretto unterheben.

Die Hälfte der Eismasse auf dem Boden der Form verteilen. Sechs Löffelbiskuit auf die Eismasse legen, etwa die Hälfte des starken Kaffees darüber träufeln und die Hälfte der gerösteten Mandeln darüber streuen.

Nun den Rest der Eismischung darüber verteilen und ebenfalls Kaffee und Mandeln darauf geben.

Die Eistorte in der Form mit Frischhaltefolie abdecken und für mindestens 8 Stunden in den Froster stellen.

Vor dem Servieren die Eistorte vorsichtig aus der Form heben, auf eine Platte legen und mit Kakao bestreuen. Fertig!

Tipps

Am besten schmeckt die Tiramisu Eistorte, wenn sie leicht angetaut ist.

Ich verwende alkoholfreien Amaretto, damit die Kinder auch mitessen können.

Wer mag, kann noch 100 g Mascarpone oder Creme Fraiche unter die Masse heben.

Ich habe noch so einige Ideen für Eistorten, aber ich liebe genauso ein Eis am Stiel oder in Kugelform. Nur lässt sich das leider nicht so gut in dieser Kombination zaubern. Obwohl ich gerade herumexperimentiere, ob man nicht vielleicht doch ein Tiramisu Eis zaubern kann, dass sich in der Eiswaffel servieren lässt. Auf jeden Fall werde ich euch darüber auf dem Laufenden halten.

Für mich heißt es jetzt raus in die Sonne! Ich hoffe, ihr könnt diese tollen Sommertage auch ein wenig genießen!

Alles Liebe und guten Appetit

miho