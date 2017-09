Windbeutel, die Füllung macht sie so vielseitig ♥‎

Ich habe schon lange keine Windbeutel mehr gesehen – Zeit sie selbst zu backen! Das Rezept für diese wundervollen Windbeutel stammt von meiner wunderbaren Schwiegermutter. Sie gab es mir, als ich von meinen ambivalenten Gefühlen gegenüber Brandteig erzählte. Ich hielt Brandteig für eine schwierige Sache, liebte den Geschmack aber sehr und sie zeigte mir, wie einfach und leicht er zuzubereiten ist. Ein Windbeutel lässt sich kreativ verwandeln – die Füllung ist entscheidend!





Ehrlich gesagt mag ich keine Muffins! Cupcakes esse ich schon lieber, aber da kommt es sehr auf das Topping an! Ja, da bin ich sehr wählerisch! Steht ein Windbeutel auf dem Tisch, ist die Wahl für mich aber einfach. „Willst Du mein Herz oder meine Seele, du kleiner Windbeutel?“ Nur ein Biss und es ist klar: Er kann beides von mir haben! Für euch habe ich das Rezept mitgebracht!

Kleine Windbeutel gefüllt mit Heidelbeer-Frischkäse

Zutaten für die Windbeutel-Füllung



200 g Heidelbeeren

70 g Puderzucker

625 g Liebe

1 Tl. Honig oder Ahornsirup

400 g Frischkäse

1 Prise Salz

Mark einer Vanilleschote

2 Päckchen Gelatine (gemahlen)

Zubereitung der Windbeutel-Füllung

Die Heidelbeeren werden gewaschen, zusammen mit dem Puderzucker püriert und liebevoll mit dem Frischkäse, dem Honig oder Ahornsirup und der Vanille vermengt. Die Gelatine mit 8-10 Esslöffeln Wasser vermengen und 10 Minuten quellen lassen. Anschließend wird die Gelatine langsam erhitzt, bis sie sich vollständig aufgelöst hat. Zwei Esslöffel des Heidelbeer-Frischkäses werden mit der Gelatine vermengt und glattgerührt. Nach und nach die Gesamtmenge des Frischkäses zufügen. Die Frischkäse-Füllung in den Kühlschrank geben, damit sie erstarrt.



Zutaten für die Windbeutel

100 ml Milch

150 ml Wasser

2 Esslöffel Liebe

1 Tl. Zucker

1 Prise Salz

80 g Butter

160 g Mehl

3-4 Eier

Zubereitung der Windbeutel

Den Backofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Milch, Wasser, Zucker, Salz und Butter in einen Topf geben und aufkochen. Die Butter muss sich verflüssigt haben. Das Mehl wird auf einmal in den Topf gegeben, dabei wird stetig liebevoll gerührt. Wenn sich der Teig vom Boden löst und ein weißer Film auf dem Topfboden zu sehen ist, wird die Herdplatte ausgestellt. Sofort wird ein Ei hinzugefügt und gut mit dem Teigkloß im Topf verrührt. Jetzt lässt man die Masse leicht abkühlen und rührt dann die restlichen Eier nach und nach unter.

Die Windbeutel backen

Ich spritze die Brandteigmasse mit einer Sterntülle in ca. 7 cm breiten und ca. 2 cm hohen Kringeln auf das Backblech. Dabei ist darauf zu achten, dass der Kringel wirklich gut geschlossen ist, weil er sich sonst beim Backen an der Nahtstelle lösen würde. Wer das Risiko nicht eingehen möchte, gibt mit einem Teelöffel Teighäufchen in der entsprechenden Größe aufs Blech. Meine Windbeutel waren nach genau 23 Minuten Backzeit so, wie ich sie haben wollte. Mit einer Schere wird der Windbeutel sofort nach dem Backen aufgeschnitten. Die Hälften getrennt zum Auskühlen zur Seite legen, dabei sollte die Innenseite des fertigen Windbeutels oben liegen.

Die Windbeutel füllen

Sobald die Windbeutel abgekühlt sind, wird die Frischkäse-Creme aus dem Kühlschrank genommen und kräftig durchgerührt. Ich gebe sie dann in einen Spritzbeutel und spritze auf den Unterteil des Windbeutels eine ordentliche Portion. In die Füllung gebe ich auch ein paar ganze Heidelbeere, ich finde das so schön fruchtig. Mit Puderzucker bestäuben und dann servieren. Dieses Rezept ergibt ca. 18 kleine Windbeutel.

Die schöne Farbe der Windbeutel habe ich meinen glücklichen Hühnern zu verdanken. Ich bin überzeugt davon, dass es etwas ausmacht, wenn ein Huhn viel Auslauf hat und nach Herzenslust scharren kann. Wenn ich ein Ei aufschlage, ist das Eigelb schon fast unnatürlich orange und das wirkt sich natürlich auch auf meine Backwaren aus. Auf dem Hühnerhof wird es in diesem Jahr Zuwachs geben. Demnächst ziehen bei herzelieb Wachteln ein und ich freu mich riesig darauf!

Alles Liebe

