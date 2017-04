Zimtschnecken, Kanelbullar – mein Rezept-Geheimnis

Zimtschnecken und ich, wir sind ziemlich beste Freunde! Kanelbullar gehören zu den Lieblingsgebäcken der Schweden, jede Hausfrau hat ihr eigenes, spezielles und natürlich das beste Rezept. Es wird nur selten an Aussenstehende weiter gegeben. Außer Zimt spielt Kardamom in fast jedem Originalrezept eine wichtige Rolle. Fehlt deiner Kanelbulle der Pfiff , könnte es gut daran liegen, dass Kardamom fehlt! Eine Zimtschnecke ohne Kardamom ist keine Zimtschnecke für mich!

Wenn der Duft von frischem Zimt, Kardomom und Hefeteig in der Luft liegt, werde ich ganz schwach – ich bin mächtig verliebt in diese kleinen, süßen Dinger! Außen braun und knusprig und im Kern soft, so müssen Zimtschnecken sein.

Zimtschnecken oder Kanelbullar



Zutaten für den Teig

500 g Mehl

1 Teel. Kardamom (gemahlen)

60 g Zucker

2 kräftige Hände voll Liebe

1 Päckchen Trockenhefe

200 ml Milch

75 g flüssige Butter, ausgekühlt

1 Esslöffel Quark

½ TL Salz

Zutaten für die Füllung

40 g weiche Butter

60 g Zucker

(2 Esslöffel gemahlene

Haselnüsse)

1 Prise Liebe

1 Esslöffel Zimt

Hagelzucker zum Bestreuen

Zubereitung der Zimtschnecken

Zunächst wird die Milch auf ca. 37 Grad erhitzt und die Butter geschmolzen. Mehl, Kardamom, Zucker und Hefe vermengen, eine Mulde in die Mitte drücken und die warme Milch langsam unterarbeiten. Die lauwarme Butter nach und nach in den Teig kneten und dann den Esslöffel zimmerwarmen Quark dazugeben. Kräftig kneten und vermischen und ganz zum Schluss das Salz kräftig unter den Hefeteig arbeiten.

Zudecken und an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich der Teig verdoppelt hat, bei mir dauert das ca. 45 Minuten.

Arbeitsfläche hauchdünn mit Mehl bestreuen und dann den Teig mit einem Nudelholz zu einem Rechteck, dass ca. 3 mm dick ist, ausrollen. Damit der Teig nicht festklebt, immer darauf achten, dass etwas Mehl darunter ist. Die Butter für die Füllung schmelzen und abkühlen lassen, dann werden Zucker und Zimt gemischt. Die Butter auf den Teig streichen und die Zucker-Zimt-Mischung daraufstreuen. Gemahlene Haselnüsse geben Zimtschnecken ein wenig Biss, sie werden zum Schluss aufgestreut. Ich verzichte oft darauf.

Mit viel Liebe und ein bisschen Geduld wird der Teig nun von der langen Seite aufgerollt und dann in daumenbreite Röllchen geschnitten. Ein Muffinblech mit Muffinförmchen bestücken und diese Scheiben in die Mulden legen. Während der Backofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vorheizt, können die Zimtschnecken in der Form noch einmal gehen. Kurz bevor sie in den Ofen geschoben werden, dünn mit Wasser bestreichen und Hagelzucker darauf streuen. Jetzt trennen euch nur noch 10 Minuten Backzeit von herrlich duftenden Zimtschnecken!

24 kleine Zimtschnecken ergibt dieses Rezept! Kanelbullar lassen sich wunderbar einfrieren, aber bitte fragt jetzt nicht, wie lange sie im Froster halten. Sie sind superschnell aufgebacken und bei uns reicht dieser Vorrat gerade einmal für einen Monat.

Viel Spaß beim Nachbacken und habt einen wundervollen Sonntag!

Alles Liebe

miho