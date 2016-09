Wikingertopf - einfach, schnell und selbstgemacht - herzelieb

Das Rezept für den selbstgemachten Wikingertopf ist in Kooperation mit bofrost* entstanden und enthält Werbung!

Ihr wollt einen Wikingertopf selber kochen? Das geht mit diesem Rezept ganz schnell und einfach mit Tiefkühlgemüse von bofrost*! Ihr benötigt kleine Möhren, Erbsen sowie Hackbällchen und für die Soße Milch, Mehl und Butter – schon kann es losgehen! Als Beilage empfehle ich Kartoffeln. Ein Gericht, das für mich „Zuhause“ ist, ein Stück Heimat und das Schönste ist, dass mein Lillekind es über alles liebt!



Ich liebe an diesem Wikingertopf ganz besonders, dass er in etwa 30 Minuten fertig ist und auf dem Tisch steht. So habe ich auch an Tagen, an denen ich nicht besonders viel Zeit habe, ein vollwertiges und leckeres Mittagessen. Wer sagt denn, dass es lange dauern muss, wenn es schmecken soll?! Noch dazu verlose ich heute 3 Einkaufs-Gutscheine zu jeweils 30 Euro von bofrost* – wie ihr gewinnen könnt, lest ihr am Ende des Beitrags. Aber zuerst einmal gibt es das Rezept für den Wikingertopf:

Rezept für Wikingertopf – mit Gemüse von bofrost*

Zutaten für den Wikingertopf

100 g Erbsen Petits Pois

200 g Babymöhren

1/2 Packung Fleischklößchen

ganz viel Liebe

60 g Butter

40 g Mehl

500 ml Milch

1/2 Teelöffel Zitronenabrieb

ein Spritzer Zitrone

1 Teelöffel Gemüsebrühe

Muskat

Petersilie

Wikingertopf – die Zubereitung

Zuerst die Kartoffeln schälen, waschen und in Salzwasser zum Kochen bringen. Während der 2o Minuten Garzeit wird der Rest des Gerichtes zubereitet.

Im nächsten Schritt die Babymöhren in leicht gesalzenes, kochendes Wasser geben – ich füge einen halben Teelöffel Zucker hinzu, weil ich der Meinung bin, dass sie dann aromatischer schmecken. Nach fünf Minuten die Möhren abgießen und zur Seite stellen.

Danach erneut leicht gesalzenes Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, eine Prise Zucker hinzufügen und die Erbsen Petit Pois dazugeben. Nach drei Minuten ebenfalls abgießen und zur Seite stellen.

Im letzten Schritt der Vorbereitung werden die Fleischklößchen bzw. Hackbällchen von jeder Seite etwa drei Minuten gebraten. Dann die Herdplatte ausstellen und die Fleischbällchen auf ein Stück Küchenpapier legen, damit das Fett aufgesaugt wird.

Mehlschwitze für die Soße

Für die Soße zunächst die Butter in einem Topf schmelzen, dann den Topf kurz von der Herdplatte ziehen und das Mehl einrühren. Sobald eine homogene Masse entstanden ist, den Topf zurück auf die Flamme stellen und unter ständigem Rühren noch einmal stark erhitzen. Dabei sollte die Butter-Mehl-Masse auf keinen Fall bräunen. Nach und nach eine Kelle Milch hinzfügen und nach jeder Milchzugabe unter Rühren aufkochen. Nicht vergessen; rühren, rühren, rühren, sonst brennt die Soße an!

Zum Schluss mit Gemüsebrühe abschmecken, den Zitronenabrieb und den Zitronensaft einrühren sowie eine Prise Muskat dazu geben. Hackbällchen, Erbsen und Möhren in die Soße vorsichtig unterheben und mit Kartoffeln servieren!

Tipps

Sobald die Möhren und die Erbsen in der Soße sind, sollte nur noch vorsichtig mit einem Kochlöffel gerührt werden, da das Gemüse sonst matschig wird.

Etwas hübscher sieht es aus, wenn die einzelnen Zutaten auf den Teller gegeben werden und die Soße darüber gegossen wird.

Wer keinen Vorrat an gefrorenen Hackbällchen im Haus hat, kann sie kinderleicht aus dem Brät einer Bratwurst selbst herstellen.

Natürlich könnt ihr den Wikingertopf auch mit Reis essen!

Warum ich bei bofrost* einkaufe

Ich bin schon sehr, sehr viele Jahre Kundin bei bofrost* und das liegt nicht nur daran, dass diese Firma meiner Meinung nach die besten Croissants in Deutschlands verkauft – und das zu einem für mich unschlagbaren Preis! Die wichtigsten Kriterien sind für mich die hohe Qualität und die lückenlose Kühlkette!

Frische-Plus

Wie viele Hersteller von Tiefkühlprodukten wird das Gemüse schockgefrostet – hier unterscheidet sich die Ware also nicht großartig von anderen Herstellern. Ein wesentlicher Unterschied ist für mich aber, dass die Produkte von bofrost* auch nach dem Auftauen noch ihre Farbe und Form behalten. Aber wie machen die das eigentlich? Ganz einfach, bofrost* setzt die Frische-Plus-Glasur ein! Dazu wird jedes Gemüseteil mit einem hauchfeinem Wassernebel überzogen – so wird zum Bespiel jede einzelne Erbse eingehüllt. Durch diesen feinen Überzug werden Farbe, Form, Mineralien und Vitamine bestens geschützt.

Jetzt mag man mäkeln, dass man dann ja wieder das Wasser bezahlen muss – aber ich kann euch beruhigen, das Gewicht wird ausgeglichen durch eine höhere Gemüse-Einwaage! Ich habe es überprüft! Wer mehr zu diesem Thema wissen möchte, schaut sich einfach einmal die Frischebroschüre von bofrost* an!

Gewinnt einen 30 Euro Gutschein für einen Einkauf bei bofrost*!

Unter allen, die mir im Kommentar bis zum 15. September 2016 verraten, welches ihr liebstes Heimatgericht ist, verlose ich 3 Gutscheine für einen Einkauf bei bofrost*.

Teilnahmebedingungen:

Wer kann teilnehmen? Teilnehmen kann jeder, der zu Beginn des Gewinnspiels das 18. Lebensjahr vollendet und einen festen Wohnsitz in Deutschland hat Wie kann man teilnehmen? Kommentiert unter diesem Beitrag, welches eurer liebstes Heimatgericht ist. Wann und wie lange kann man kommentieren? Das Gewinnspiel startet sofort und endet am 15.09.2016 um 23.59 Uhr. Wie werden die Gewinner ermittelt? Die Gewinner werden mit einem Zufallsgenerator ausgelost. Voraussetzung sind die Erfüllung der Teilnahmebedingungen. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe? Der Gewinner wird per Email benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinnes findet nicht statt. Der Gewinnanspruch kann nicht an Dritte übertragen oder abgetreten werden. Wie erhalte ich den Gewinn? Der Gewinn wird direkt von bofrost* an die Gewinner verschickt. Gewinner, die mir ihre Adresse nicht bis zum 20.09.2016 per Email mitteilen, verlieren ihren Gewinnanspruch und der Gewinn wird erneut per Zufallsgenerator ermittelt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Datenschutz: Alle im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen persönlichen Daten werden nur zur Durchführung des Gewinnspiels genutzt. Sie werden ausschließlich an bofrost* zum Zweck der Gewinnabwicklung weitergeleitet und anschließend gelöscht. Die Daten werden nicht am Gewinnspiel unbeteiligte natürliche oder juristische Personen weitergegeben. Dieses Gewinnspiel wird von „herzelieb“ veranstaltet und hat nichts mit Facebook oder anderen sozialen Netzwerken zu tun. Es ist in Zusammenarbeit mit bofrost* entstanden. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich behalte mir das Recht vor, das Gewinnspiel einschließlich der Teilnahmebedingungen zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen zu beenden oder zu modifizieren.

Ich wünsche euch guten Appetit und alles Liebe

miho