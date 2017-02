Königsberger Klopse – das ist für mich ein richtiges Lieblingsessen! Es gibt sie nur sehr selten bei herzelieb, denn aus Gründen die ich nicht nachvollziehen kann, mag der Rest der Familie nicht so gerne. Wie schauts bei euch aus? Würdet ihr auch meilenweit für eine Portion Königsberger Klopse gehen?

Dabei ist dieses Gericht so einfach zu kochen! Diejenigen, die keine Kapern mögen, finden nach dem Rezept einige Tipps zur Abwandlung. Also, macht euch einfach dran und probiert es aus. Ich bin sicher, ihr findet für euch selbst eine Variante, die euch schmeckt!

Rezept für Königsberger Klopse

Für die Klopse

1 altbackenes Brötchen

200 ml Milch

2 Zwiebeln

1 Ei

1 Teelöffel Senf

evtl. 3 – 4 Zentimeter Sardellenpaste oder zwei sehr fein gehackte Sardellenfilets

1 Prise Muskat

1 Teelöffel Salz

etwas Pfeffer

500 g Hackfleisch

Wasser

Gemüsebrühe

4 Esslöffel Essig

1 Prise Liebe

1 Lorbeerblatt

einige Körner Piment

2 Nelken

Für die Soße

60 g Butter

40 g Mehl

350 ml Kochbrühe von den Klopsen

200 ml Sahne

1 kleines Glas Kapern

Abrieb einer 1/2 Zitrone

2 Spritzer Zitrone

1 Prise Zucker

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Petersilie zum Anrichten

Zubereitung der Königsberger Klopse

Zunächst die Milch erwärmen, bis sie lauwarm ist. Dann das altbackene Brötchen für einige Minuten in die Milch legen, bis es vollständig durchweicht ist.

In der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Die Zwiebelwürfel zusammen mit dem ausgedrückten Brötchen in eine große Schüssel geben und das Ei, den Senf, die Sardellenpaste sowie Muskat, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut verrühren. Erst jetzt das Hackfleisch dazu geben und alles zu einem Teig verarbeiten. Abschmecken, eventuell nachwürzen und dann gleichmäßig große Klopse formen.

Die Klopse kochen

In einem großen Topf 3 Liter Wasser erhitzen. Mit ausreichend Brühe und den vier Esslöffeln Essig abschmecken. Zum Schluss das Lorbeerblatt, den Piment und das Lorbeerblatt in das Kochwasser geben. Die Klopse in das kochende Wasser legen, noch einmal aufwallen lassen und dann die Temperatur so runterschalten, dass die Fleischklopse gar ziehen können.

Sobald die Klopse im Topf an der Oberfläche schwimmen, sind sie gar! Mit einer Schöpfkelle nehme ich sie dann heraus und anschließend gieße ich die Flüssigkeit durch ein Sieb. Etwa 400 ml davon fange ich für die Soße auf.

Zubereitung der Soße

In einem separaten Topf die Butter auslassen, dann das Mehl hinzufügen und alles rühren, bis sich die Zutaten gut verbunden haben. Den Topf von der Platte ziehen und die Sahne einrühren. Erneut aufkochen und dann kellenweise die Kochbrühe von den Klößen zugeben. Zwischendurch immer wieder aufkochen, damit keine Klümpchen entstehen.

Zum Schluss die Flüssigkeit von den Kapern noch mit unterrühren und mit Zitronenabrieb, ein paar Spritzern Zitronensaft sowie einer Prise Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken. Kapern unter die Soße rühren.

Jetzt nur noch die Klopse auf dem Teller anrichten, die Soße darüber gießen und mit selbstgemachtem Kartoffelbrei oder Petersilienkartoffeln servieren.

Tipps

Für eine Variante „ohne“ Kapern, hacke ich die kleinen Knopsen sehr fein und dann arbeite ich sie in das Hackfleisch ein – merkt bei mir kein Mensch!

Lecker schmeckt die Soße, wenn man sie mit Weißwein abschmeckt.

Königsberger Klopse schmecken auch ohne Sardellen! Wer sie nicht mag oder sie nicht hat, lässt sie einfach weg.

Gewagt ist die Variante mit Curry. Klopse ohne Sardellen zubereiten und ohne Essig kochen. Dan den Curry kurz in der Butter für die Soße mit anschwitzen. Dann einfach weiter im Rezept!

Statt Kartoffeln schmeckt auch Reis zu den Königsberger Klopsen.

Ich koche meistens die vierfache Portion Königsberger Klopse und friere sie ein! Dazu darf die Soße allerdings nicht gebunden sein! Wenn ich dann Hunger auf dieses Traditionsgericht habe ist alles ganz schnell zubereitet!

Lasste es euch schmecken, guten Appetit und alles Liebe

miho