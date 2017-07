Dänisches Smørrebrød mit Bimi® und Ei!

Dieses Rezept für Smørrebrød ist in Zusammenarbeit mit dem Bimi® entstanden. Der Artikel enthält Werbung!



Mit meinem Rezept für Smørrebrød oder Smörrebröd nehme ich euch heute wieder einmal mit nach Dänemark! Heute erfahrt ihr, was genau sich hinter Bimi ® versteckt, was eine Smørrebrødsjomfru ist und warum ein Smørrebrød kein einfaches Butterbrot, sondern eine Wissenschaft für sich ist!



In Dänemark ist das traditonelle Smørrebrød ein vollständiges Mittagessen und kein Abendbrot, wie viele Deutsche vermuten. Abends wird zumeist eine warme Mahlzeit mit der ganzen Familie eingenommen. Smørrebrød wird mit Messer und Gabel gegessen und es ist immer überreichlich belegt. Auch mit Gemüse wird nicht gespart – und genau hier kommt Bimi® ins Spiel.

Was ist Bimi ® ?

Bimi® ist eine Mischung zwischen Broccoli und dem chinesischen Blattkohl Kai-lan, der mit dem Mangold verwandt ist. Geschmacklich erinnert das Gemüse an eine Mischung zwischen Spargel und Broccoli – süßlich-nussig beschreibt es am treffendsten. Und auch optisch erinnert Bimi®, der in England Broccolini oder Tenderstem genannt wird, an beide Gemüsesorten!

Wozu passt Bimi ® ?

Die Stängel sind mit grünem Spargel zu vergleichen und auch so zu verwenden. Wer also Spargelgerichte hat, die er auch außerhalb der Spargelsaison genießen möchte, hat mit Bimi® die Gelegenheit dazu! Natürlich ist das Gemüse perfekt für asiatische Gerichte, stammt er doch ursprünglich auch Japan! Außerdem kann ich ihn mir sehr gut in Salaten, Aufläufen oder einfach pur mit einem Dip vorstellen!

Was macht Bimi® so gesund?

Bimi® enthält die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die auch in grünem Spargel und Broccoli zu finden sind. Dazu gehören unter anderem die Vitamine A und C, Folsäure, Magnesium, Kalzium und Eisen sowie Zink und Kalium. Mit diesen Inhaltsstoffen kann das Gemüse das Immunsystem und viele wichtige Funktionen im Körper unterstützen.

Bimi® enthält Vorläufer der Senföle, die Senfölglycoside. Sie runden das Gesundheits-Paket noch ab. In der Naturheilkunde werden Senföle zur Behandlung und Vorbeugung von Atem- und Harnwegsinfekten eingesetzt! Noch dazu ist Bimi mit 35 kcal. außerordentlich kalorienarm. Bimi ® schmeckt sehr gut roh, aber damit die wertvollen Inhaltsstoffe gut aufgenommen und verwertet werden können, dünste oder brate ich ihn an. Außerdem füge ich immer etwas Fett hinzu.

Dänisches Smørrebrød mit Bimi® und Ei!

Zutaten für das dänische Smørrebrød mit Bimi ® und Ei!

2 Eier

6 Stängel Bimi®

1 Schwarzbrot

2 Prisen Liebe

1 Teelöffel Butter

1 – 2 Salatblätter

dänische Remoulade

1 hauchdünne Zitronenscheibe (Bio)

Zubereitung des dänische Smørrebrød mit Bimi® und Ei!

Die Vorbereitungen

Zunächst die Eier in etwa 9 – 10 Minuten gar kochen. Dann abgießen, abschrecken und gründlich abkühlen lassen.

Die Stiele von 2 Bimi®-Stängeln mit einem Sparschäler in feine Streifen schneiden und dann in Eiswasser legen, damit sie sich kringeln.

Jetzt in einem Topf Wasser zum Kochen bringen und dannn die restlichen Bimi®-Köpfchen und -Stängel darin etwa eine Minute blanchieren. Anschließend sofort in Eiswasser abschrecken.

Das Belegen des Smørrebrød

Nun die Scheibe Schwarzbrot dünn mit Butter bestreichen. Anschließend die Salatblätter auflegen und leicht überlappen lassen.

Im nächsten Schritt die Eier pellen und mit einem Eierschneider in dünne Scheiben schneiden. Remoulade auf die Salatblätter geben und 2 Bimi®-Stängel ohne Köpfchen als Unterlage etwa in die Mitte des Brotes legen. Die Eier in einer Linie, leicht überlappend und auf der Linken Seite anordnen.

Anschließend die restlichen Bimi®-Röschen und Stängel auf dem Brot verteilen. Dabei mal die Stangen leicht anschrägen, mal in voller Länge positionieren. Eine dünne Scheibe als Farbtupfer auf dem Brot platzieren. Zum Schluss die gekringelten Bimi®-Streifen aus dem Eiswasser nehmen und das Smørrebrød damit dekorieren. Fertig!

Tipps

Wer Fleisch dazu braucht, dem empfehle ich für eine Stulle zwei Scheiben Roastbeef oder angebratene Speckwürfel.

Bei einem richtigen Smørrebrød darf vor lauter Belag das Brot nicht mehr zu sehen sein.

Remoulade bitte nach Bedarf verwenden, wir mögen gern sehr viel davon.

Aber was ist denn nun eigentlich eine Smørrebrødsjomfru? Wortwörtlich übersetzt ist es eine Butterbrot-Jungfrau. Klingt lustig, ist aber ein ernstzunehmender Beruf und mit der deutschen Kaltmamsell, die für das Buffet und für kalte Speisen zuständig ist, zu vergleichen. Die Smørrebrødsjomfru ist eine echte Künstler, denn ein richtiges Smørrebrød ist ein Kunstwerk und eine Wissenschaft für sich, bei der es auch einige feste Regeln gibt. In Dänemark werden sogar spezielle Kurse für die Smørrebrød-Kunst angeboten.

Lasst euch das Smørrebrød gut schmecken, ich wünsche euch einen wundervollen Tag!

