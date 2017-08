Die kleinen Kartoffelscones werden bei uns daheim mit Dips oder zur Suppe gegessen. Sie sind locker und fluffig – wer mag kann sie auch mit einem Aufstrich essen. Ganz fantastisch sind sie auch, wenn man sie wie kleine Schnittchen belegt. Ich mag meine Scones gerne sehr blond – ihr könnt sie aber auch etwas länger backen bis sie etwas brauner sind. Dieses Rezept lässt sich wieder gut abwandeln – welche Vorschläge ich dafür habe, lest ihr am Ende des Artikels!

3030

Ich habe diese Kartoffelscones das erste Mal in Dänemark gegessen. Es hat wirklich eine Weile gedauert, bis sie mir gelungen sind. Entweder waren der Teig zu flüssig oder die Scones gingen nicht auf. Ich bin fast verzweifelt! Irgendwann hatte ich die richtigen Mengenangaben und der Teig ließ sich ausrollen – aber sie gingen nicht auf. Irgendwann steig ich dahinter, dass der Teig nicht zu sehr gerührt werden darf! Die Zutaten dürfen sich gerade eben verbnden haben, dann klappt es wunderbar mit den Kartoffelscones!

Kartoffelscones

Zutaten für die Kartoffelscones

250 g mehlige Kartoffeln

25 g Butter

325 g Weizenmehl

2 Teelöffel Backpulver

½ Teelöffel Salz

etwas Pfeffer

1 Prise Liebe

50 g geriebender Käse

2 Eier

125 g Creme Fraiche

Zubereitung der Kartoffelscones mit Käse

Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen!

Für dieses Rezept werden mehlige Kartoffeln verwendet. Die gekochten Pellkartoffeln abkühlen lassen, schälen und fein raspeln.

Die kalte Butter in kleine Stückchen schneiden und zum Mehl geben. In der Küchenmaschine einige Minuten mit dem Rührbesen auf keiner Stufe verrühren, so dass sich die Butter feinkrümelig verteilt. Anschließend Backpulver, Salz und Pfeffer dazu geben.

Ich benutze dazu den Flachrührer meine Küchenmaschine und lasse sie nur auf kleinerStufe rühren. Den Käse fein rapseln und zusammen mit den geraspelten Kartoffeln kurz unter das Mehl rühren.

Eier in eine kleine Schüssel schlagen und mit einer Gabel verrühren. 2/3 der verquirlten Eier in den Teig gießen und ebenfalls nur kurz unterrühren. Zum Schluss die Creme Fraiche hinzufügen und alles gerade so lange verrühren, bis sich die Zutaten verbunden haben. Der Teig darf auf keinen Fall lange geknetet werden!

Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen, den Scones-Teig darauf geben und ca. zwei Zentimeter dick ausrollen. Mit einem Glas oder einem Ausstecher Kreise mit einem Durchmesser von ca. sechs Zentimetern ausstechen und mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.

Die Teigkreise mit dem restlichen verquirltem Ei bestreichen und mit Salzflocken bestreuen – anschließend in ca. 15 – 20 Minuten goldbraun backen.

Damit man diese Kartoffelscones mit würzigen und herzhaften Dips genießen zu können, dürfen sie nicht zu stark gewürzt sein. Wer sie aber etwas würziger mag, gibt einen Teelöffel Paprika an den Teig oder mischt etwas Knoblauch darunter. Probiert sie mit Kräutern, zum Beispiel mit fein geschnittenem Rosmarin oder Thymian.

Viel Spaß beim Nachbacken und probieren!

Alle Liebe

miho