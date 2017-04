Kennt ihr Toasties? Sie werden in England auch Muffins genannt und sie sind eine echte Alternative zu Toastbrot. Zumindest für uns Daheim! Mit diesem Rezept backt ihr zwar kleine Brötchen, aber die lassen sich ungemein gut einfrieren. Ich bin nämlich Spezialistin dafür am Montagmorgen kein Brot im Haus zu haben. Früher ist es mir oft passiert, dass ich am Sonntagabend noch schnell zur Tankstelle fahren musste, damit mein Lillekind am Montag nicht ohne Pausenbrot zur Schule gehen musste.

Also, bevor es euch genau wie mir geht und ihr euch diese Sonntagabend-Situation, bei der man übrigens auch viele andere Eltern trifft, sparen möchtet, backt doch einfach diese Toasties! Friert sie ein und der Tankwart erinnert sich schon ganz bald nicht mehr an euren Namen! Scherz beiseite! Diese kleinen Dingerchen schmecken fantastisch – probiert das Rezept einfach mal aus!

Rezept für Toasties oder englische Muffins

Zutaten für die Toasties

500 g Mehl (Typ 550)

2 Teelöffel Honig

12 g frische Hefe

5 g Salz

1 Prise Liebe

25 g Butter

1 Ei

320 ml lauwarme Milch

Hartweizengries zum Bestreuen

1 runder Ausstecher (10 Zentimeter)

Zubereitung der Toasties

Zuerst das Mehl in eine Schüssel geben und eine kleine Kuhle hineindrücken. Honig und Hefe in der lauwarmen Milch auflösen und in die Vertiefung gießen. Diese Mischung bleibt etwa fünf bis zehn Minuten abgedeckt stehen.

Jetzt das Ei, die Butter und das Salz hinzufügen und alle Zutaten zu einem glatten Teig verarbeiten. Damit der Teig gut aufgeht, knete ich den Teig in der Küchenmaschine mindestens fünf Minuten!

Nun den Teig zu einer Kugel formen. Eine ausreichend große Schüssel leicht einölen, den Teig hinein legen und mit einem Küchentuch abdecken. Der Teig muss ungefähr eine Stunde an einem warmen Ort gehen.

Nach der Gehzeit die Arbeitsfläche mit dem Hartweizengries bestreuen. Den Teig aus der Schüssel nehmen und etwa einen Zentimeter dick ausrollen. Mit dem Ausstecher 10 – 12 Kreise ausstechen und die Oberfläche mit dem Hartweizengries bestreuen. Jetzt müssen die Teiglinge noch einmal 20 Minuten gehen.

An dieser Stelle den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und eine Backblech mit einer dünnen Schicht Hartweizengrieß bestreuen. Eine Pfanne mit Öl dünn einstreichen und ebenfalls mit etwas Hartweizengries ausstreuen. Jeweils zwei Toasties bei mittlerer Hitze in etwa fünf Minuten bei mittlerer Hitze backen. Anschließend auf das Backblech legen und im Backofen weitere 8 Minuten backen.

Die fertigen Toasties unter einem Geschirrtuch kurz abkühlen lassen. Sobald man sie anfassen kann, in einen Gefrierbeutel füllen und vollständig auskühlen lassen. Nur so bleiben sie weich!

Tipps

Die vollständig abgekühlten Toasties halbiere ich bevor ich sie einfriere.

Ich backe die tiefgefrorenen Brötchen im Toaster auf.

Das Kondenswasser im Gefrierbeutel während Abkühlphase ist vollkommen normal.

Sollte der Teig zu klebrig sein, einfach noch etwas Mehl unterkneten!

ich verwende die Toasties auch gern anstelle eines Buns für Burger.

Sehr, sehr lecker schmecken diese Toasties mit meiner Karottenmarmelade! Außerdem habe ich eine kleine Macke! Ich toaste die Toasties auf, schneide sie auf und lasse sie abkühlen. Dann schmiere ich etwas dicker eiskalte Butter darauf und anschließend eine dicke Schicht Nutella. Meine Familie findet das seltsam – ihr auch?

Lasst euch die Tosties schmecken und alles Liebe

miho