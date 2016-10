Käsesuppe mit Broccoli - mein allerbestes Rezept für euch!

Recipe or cheese soup with broccoli | Rezept für Käsesuppe mit Broccoli | made by herzelieb This cheese soup with broccoli is really delicious! Try it with your favourite Cheese! Recipe by herzelieb.de "4 Portionen" 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 1 Esslöffel Butterschmalz 30 Gramm Mehl 1/4 Liter Gemüsebrühe 400 ml Milch 100 ml Sahne 400 – 500 g Broccoli 2 große Karotten 1/2 Teel. geräucherter Paprika 1/2 Teelöffel gemahlener Senf 1 Prise Cayenne-Pfeffer etwas Zitronenabrieb 1 Spritzer Zitrone Salz und Pfeffer 200 g würziger Käse 2 Scheiben Vollkornbrot