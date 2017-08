DoubleChoc-ZucchiniKuchen für Chocoholics

„DoubleChoc Zucchinikuchen? Ist das Rezept aus Peter Pan’s Küchenlexikon für Fortgeschrittene?“, wurde ich gefragt, als ich erwähnte, dass mir dieser Kuchen einfach nicht gelingen wollte. So ein Kommentar ist so richtig nach meinem Herzen, er bringt mich zum Schmunzeln. Aber damit ihr seht, dass man tatsächlich mit Zucchini Kuchen backen kann, hab ich hier die Beweisfotos:

Was besonders an diesem Kuchen ist? Es ist ein tiefbrauner DoubleChoc-Zucchinikuchen, er enthält also eine doppelte Portion Schokolade. Für mich wäre das schon besonders genug. Aber für viele ist die Zucchini als Zutat in diesem Rezept etwas verwirrend. Die Zucchini ist das Geheimnis des Rezeptes und der Grund für die einzigartige Saftigkeit des Kuchens. Das Gemüse schmeckt man überhaupt nicht heraus. Er ist mehrere Tage haltbar und schmeckt jeden Tag ein wenig besser. Die Konsistenz erinnert an Brownies – mit jedem Tag der Lagerung ein wenig mehr.

Für dieses Rezept, habe ich mehrere Versuche gestartet. Im ersten Versuch zerbröselte der Kuchen bei der geringsten Berührung, im zweiten Versuch war der Kuchen zu matschig. Erst im dritten Anlauf hatte ich die optimale Zusammensetzung der Zutaten:

Rezept für den DoubleChoc Zucchinikuchen

Zutaten für den Zucchinikuchen

200g Zartbitterschokolade

250 g Zucchini

125 ml geschmacksneutrales Öl

3 Eier (insgesamt 170g)

220 g Zucker

1 große Portion Liebe

150 g Mehl

50 g Backkakao (stark entölt)

1 Teel. Backpulver

1 Prise Salz

Mark einer Vanillestange

1/2 Teel. Zimt

Stell zunächst den Ofen an, es geht wirklich sehr schnell!

180 Grad (Ober- und Unterhitze)

Zucchini-Kuchen, die Zubereitung

Zuerst hackst du die Schokolade, anschließend reibst du die Zucchini über eine grobe Raspel. Jetzt kannst du liebevoll das Öl, die Eier und den Zucker verrühren. Wenn du die trockenen Zutaten (Mehl, Kakao, Backpulver, Zimt, Vanille und Salz) vermischt hast, gibst du sie zu den flüssigen Zutaten. Achtung, jetzt darfst du nicht mehr stark rühren. Zum Schluss hebst du mit einem Spatel oder Löffel die gehackte Schokolade unter und schon kannst du den Kuchen in die Form füllen.

Jetzt wirst du ca. 55-65 Minuten mit Kuchenduft gequält. Dann nimm die Form aus dem Ofen und lass sie ca. eine halbe Stunde abkühlen, bevor Du den Kuchen stürzt.

So ganz frisch ist der Kuchen zwar lecker, aber richtig saftig wird er erst am nächsten Tag sein.

Inspiriert und adaptiert von diesem Rezept, wird dieser Kuchen seinen Ehrenplatz in meiner Küche haben.

Du möchtest noch mehr Schokolade? Dann schau dir unbedingt meinen Schokoladenkuchen mit Haselnüssen und Kardamom, meinen Schokoladenkuchen mit marinierten Erdbeeren oder meine soften Kürbis-Schokoladen-Kekse an.Lass es dir schmecken und schreib mir, wenn er dir gefallen hat!