French Toast Herzen sind eine wundervolle Überraschung zum Frühstück an besonderen Tagen! Mit ganz wenig Aufwand könnt ihr mit diesem Rezept einem lieben Menschen eine Freude machen!

Ob ihr sie einfach so, zum Valentinstag, zum Muttertag oder zum Geburtstag macht, ein strahlendes Lächeln ist auf jeden Fall der Dank für eure Mühe! Besonders genial ist allerdings, dass selbst meine zwölfjährige Tochter schon ganz allein diese Leckerbissen zubereiten kann. Worauf wartet ihr noch? Wann gibt es bei euch diese French-Toast-Herzen?

French Toast Herzen

Zutaten für die French Toast Herzen

3 Scheiben Toastbrot

2 Esslöffel brauner Zucker

1/4 Teelöffel Zimt

1 großes Ei

1 Prise Liebe

2 Esslöffel Milch

1 Prise Salz

1 Teelöffel Vanillezucker

Butterschmalz zum Braten

Zubereitung der French Toast Herzen

Am Vorabend aus dem Toastbrot mit einem Keksausstecher Herzen ausstechen. Die Toastbrotherzen über Nacht liegen lassen, damit sie altbacken werden. Morgens den braunen Zucker mit dem Zimt vermischen und als Häufchen auf einen flachen Teller geben.

Anschließend das Ei mit der Milch, dem Salz und dem Vanillezucker vermischen und dann in eine kleine Schüssel gießen. Danach in einer Pfanne bei mittlerer Hitze das Butterschmalz auslassen.

Beide Seiten der Toastbrotherzen kurz in die Ei-Mischung dippen und sofort in die Pfanne legen. Jede Seite etwa 45 – 60 Sekunden braten und direkt danach in der Zimt-Zucker-Mischung wälzen. Heiß anrichten und eventuell eine Soße darüber gießen.

Tipps

Die Toastbrotherzen dürfen sich nicht so voll saugen, dass die Herzen ihre Form verlieren. Wirklich nur kurz dippen.

Zu den French Toast Herzen schmeckt Nuttela, Ahornsirup oder auch Caramelsoße.

Ihr könnt diese French Toast Herzen in einer Schüssel oder auch in einer Papiertüte servieren und kleine Holzpicker dazu reichen. Sie sind soooo lecker, dass ihr vielleicht in öfter am Vorabend die Herzen ausstecht, damit ihr am Morgen diese zauberhaften French Toast Herzen genießen könnt.

Wer keine Zimt mag, der kann übrigens auch gemahlenen Kardamom verwenden – damit mir keiner sagt, er konnte sie nicht probieren! Lasst es euch schmecken und gut gehen!

Alles Liebe

miho