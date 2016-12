Wenn ihr genauso spontan wie ich seid, dann kennt ihr sicherlich die Situation, dass ihr euch ohne weiter nachzudenken entscheidet mit Freunden zu Grillen. An einem Sonntag. Natürlich ist es fast unmöglich, an so einem Tag ein frisches Brot zu kaufen! Genau für diese Situation ist das Rezept für das magische Baguette genau richtig. Es macht sich nämlich fast von selbst – keine schmutzigen Finger, kein großer Aufwand, kein kneten und falten.

Das Einzige, was ihr braucht sind 2 Stunden Zeit – für das Anrühren sind gerade einmal 5 Minuten nötig. Während der Teig 1,5 Stunden geht, bereitet ihr die Salate vor, mariniert das Fleisch und zaubert noch den ein oder anderen Dip. Sobald sich der Teig verdoppelt hat, gebt ihr in 2 Portionen auf ein Blech und versucht erst gar nicht ihn in eine gescheite Form zu bringen, das ist nämlich unmöglich, weil der Teich so weich ist. Nach 30 Minuten ist euer magisches Baguette fertig – innen fluffig mit einer grobporigen Krume und außen knusprig! Na, wie wäre das?

Rezept für das magische Baguette

Zutaten für das magische Baguette

300 ml lauwarmes Wasser

1/4 Würfel Hefe

1 Prise Zucker

375 g Weizenmehl

2 Teelöffel Salz

1 Prise Liebe

evtl. Kerne, Saaten oder Nüsse

Ich empfehle ein Baguetteblech oder Mini-Brotbackformen!

Das magische Baguette – die Zubereitung

Die Hefe und den Zucker in ca. 50 ml lauwarmem Wasser auflösen. Anschließend das restliche Wasser hinzugießen und das Mehl mit dem Salz vermischen und unterrühren. In eurer Schüssel sollte jetzt ein sehr flüssiger Teig sein.

Die Schüssel mit einem Geschirrtuch abdecken und an dem geheimnisvollen warmen Ort ca. 90 Minuten gehen lassen. Er ist fertig, wenn sich die Teigmenge verdoppelt hat. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt den Backofen auf 240 Umluft vorzuheizen.

Ich benutzt gerne ein Baguette-Blech zum Backen. Da der Teig sehr weich ist, muss ich euch aber empfehlen, dieses Blech mit Backpapier zu belegen, damit das fertige Brot später auch vom Blech gelöst werden kann.

Arbeitsfläche mehlen, den Teig auf die Arbeitsfläche gleiten lassen und mit Mehl bestäuben. Nun mit einer Teigkarte den Baguette-Teig in zwei Portionen teilen und auf das Baguette-Blech legen. Versucht erst gar nicht, das Brot in Form zu bringen, dazu ist der Teig zu klebrig. Wer mag bestreut die Baguette mit Sonnenblumen- oder Kürbiskernen.

Damit das Brot eine schöne Kruste bekommt, füllt ein tiefes Backblech mit Wasser und schiebt es unten in den Ofen. Das Baguette-Blech kommt für 25 bis 30 Minuten auf die mittlere Schiene. Behaltet es gut im Auge, wenn es goldbraun ist, dann ist es fertig.

Am besten lasst ihr das Brot auf einem Auskühlgitter abkühlen, so wird es von unten nicht weich!

Dieses Baguette schmeckt uns sogar noch am nächsten Tag – ich muss schon sagen, dass ich wirklich sehr erstaunt war, wie fluffig das Brot ist. Natürlich könnte ihr auch herrlich knackige Brötchen aus dem Teig backen! Dazu teilt ihr den Teig einfach in 6 Portionen, die ihr dann auch auf dem Baguette-Blech platziert – so schön kann ein Morgen beginnen!

Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, dieses Rezept nachzubacken! Das Original-Rezept findet ihr auf cooking mumu.

Alles Liebe

miho