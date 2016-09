Milchreis-Törtchen - das Lieblingdessert als Kuchen

Milchreis gehört zu meinen Lieblingsdesserts! Mit diesem Rezept für kleine Milchreis-Törtchen kommt diese Leckerei nun auf den Kuchentisch! Ein echter Leckerbissen! Ich bin ganz verliebt in Kuchen, für die ich den Backofen nicht extra anwerfen muss. Vielleicht geht es euch ja auch so?!

Um die Leckerei zuzubereiten, braucht ihr ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Die restliche Zeit verbringen die Milchreis-Törtchen im Kühlschrank! Bei der Deko seid ihr völlig frei! Ob ihr mit Zimt und Zucker ein Herz oben auf das Törtchen streut oder kleine Äpfelchen darauf setzt, ist vollkommen euch überlassen!

Milchreis-Törtchen mit karamelisierten Äpfeln

Zutaten für die Milchreis-Törtchen

Für den Boden:

150 g Butterkekse

70 g geschmolzene Butter

Für die Füllung:

9 Blatt Gelatine

450 g Äpfel

1 Esslöffel Butterschmalz

2 Esslöffel Zucker-Zimt

400 g fertig gekochter Milchreis

150 g Skyr oder Quark

50 g Zucker

Saft und abgeriebene Schale von einer Bio-Zitrone

200 g Schlagsahne

1 Prise Liebe

1 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung der Milchreistörtchen

Keksboden zubereiten

Zuerst die Butterkekse in einen Gefrierbeutel geben und mit einem Nudelholz fein zerbröseln. Im Anschluss daran mit der geschmolzenen Butter vermischen und die Keksmasse auf sechs Dessertringe mit XXX Durchmesser verteilen. Danach die Keksböden gut festdrücken und dann die Dessertringe in den Kühlschrank stellen.

Gelatine vorbereiten

Die Gelatine nach Packungsanweisung in kaltem Wasser einweichen und für später zur Seite stellen.

Äpfel karamelisieren

Danach die Äpfel schälen, vierteln und entkernen. Anschließend die Apfelviertel in kleine Stücke schneiden. Jetzt das Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die zwei Esslöffel Zimt-Zucker sofort hinzufügen. Die Äpfel in die heiße Pfanne geben und bräunen lassen – dabei ständig rühren. Zuletzt die Apfelstücke gut abkühlen lassen.

Zubereitung der Milchreis-Füllung

Zunächst den Milchreis, den Zitronensaft und den Zitronenabrieb in einer großen Schüssel verrühren. Danach drei bis vier Esslöffel Skyr in eine kleine Schüssel geben und die ausgedrückte Gelatine dazu geben. Die kleine Schüssel in ein heißes Wasserbad stellen und den Inhalt so lange rühren, bis die Gelatine aufgelöst ist. Das Wasser darf auf keinen Fall kochen, dann geliert die Masse später nicht!

Sobald die Gelatine aufgelöst ist, drei Esslöffel Skyr hinzugeben und gut verrühren, um die Temperatur anzugleichen. Die aufgelöste Gelatine, den restlichen Skyr und den Zucker zügig unter den Milchreis rühren. Zum Schluss noch die Sahne mit dem Vanillezucker steif schlagen und unterziehen.

Dessertringe füllen

Die Dessertringe jetzt aus dem Kühlschrank nehmen und jeweils bis knapp zur Hälfte mit der Milchreis-Masse füllen. Darauf die karamelisierten Apfelstücke gleichmäßig verteilen. Danach die zweite Hälfte des Milchreises in die Dessertringe einfüllen.

Milchreis-Törtchen kühlen und dekorieren

Die Milchreis-Törtchen etwa vier Stunden kühlen, bevor ihr sie aus den Dessertringen löst und serviert. Zur Dekoration entweder kleine Herzen aus Zimt und Zucker oben auf die Törtchen streuen oder kleine Äpfelchen darauf setzen.

Tipps

Gelatine verträgt keine Temperaturen von über 80 Grad. Bei 60 – 70 Grad löst sie sich genauso gut auf!

Die Törtchen kurz einfrieren, denn eisgekühlt sind sie großartig!

Im Kühlschrank sind die Milchreis-Törtchen höchstens zwei Tage haltbar.

Vielleicht schmecken euch die karamelisierten Äpfel mit einer Prise Kardamom?

Probiert die Törtchen auch mit anderen Früchten wie zum Beispiel Blaubeeren, Aprikosen, Kirschen oder Erdbeeren. Sie werden dann nicht karamelisiert!

Es ist möglich den Skyr oder den Quark mit Creme-Fraiche zu ersetzen.

Milchreis mit Äpfel und Zimt-Zucker ist ein echter Klassiker. Ich kenne kaum jemanden, der diese Kombination nicht liebt. Genauso lecker sind diese Törtchen mit den oben angegebenen Klassikern. Vielleicht verratet ihr mir, welche Früchte eure Favoriten sind?

Lasst es euch schmecken und habt es schön!

Alles Liebe

miho