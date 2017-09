Kürbis-Curry mit Ei – dieses Rezept ist eine echte Versuchung! Ein vegetarisches Gericht, dass so herrlich ist, dass selbst einem echten Fleischliebhaber das Herz aufgeht. Die orangefarbenen Kürbiswürfel sind ein herrlicher Farbtupfer an grauen Tagen. Der Curry bringt die Schärfe ins Gericht – so wird nicht nur die Seele gewärmt, sondern auch der Magen.

Warum ich ausgerechnet Butternut Kürbis für dieses Kürbis-Curry verwende? Für diese Kürbissorte spricht, dass das Fruchtfleisch einen tollen nussig-aromatischen Geschmack hat. Und es hat ja auch seinen Grund, dass er Butternut heißt – das Kürbisfleisch ist buttrig. Aus diesen Gründen ist der Butternusskürbis, wie er auch genannt wird, die ideale Kürbissorte für dieses Gericht.

Kürbis-Curry mit Ei

Du findest auf herzelieb noch viel mehr Rezepte mit Kürbis! Ganz besonders toll ist das Kürbis-Baguette mit Haselnüssen oder das 90 Minuten Dinkelbrot zu diesem Curry!

Zutaten für das Kürbis-Curry

1 Zwiebel

1 Esslöffel Olivenöl

3 Teelöffel Curry

1 Butternut Kürbis

3-4 Stangen Sellerie

150 g Champignons

2 Esslöffel Mehl

750 ml Wasser

1 Prise Liebe

3 Teelöffel Gemüsebrühe

200 ml Sahne

1 Prise Liebe

Abrieb einer Zitrone

Saft einer halben Zitrone

Salz und Pfeffer

8 Eier

1 Beet Kresse

Kürbis-Curry – die Zubereitung

Die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Die Champignons werden trocken geputzt und halbiert oder geviertelt. Den Butternut-Kürbis schälen, längs achteln und die Kerne entfernen. Anschließend das Fruchtfleisch in mundgerecht würfeln. Die Selleriestangen werden gewaschen und in dünne Scheiben geschnitten.

Zunächst die feinen Zwiebelwürfel in einem Topf mit etwa einem Esslöffel Olivenöl bei mittlerer Hitze anbraten, danach die Hitze etwas reduzieren und den Curry über die Zwiebeln streuen. Danach die Kürbiswürfel in den Topf geben und unter ständigem Rühren etwa drei Minuten andünsten. Anschließend den Stangensellerie hinzufügen und eine weitere Minute mitdünsten. Alle Zutaten mit zwei Esslöffeln Mehl bestreuen, alles verrühren und mit 750 ml kalten Wasser ablöschen. Drei Teelöffel Gemüsebrühe hinzufügen, alles zusammen unter ständigem Rühren aufkochen und bei geringer Hitze fünf Minuten ziehen lassen. Zum Schluss 200 ml Sahne unterrühren, die Champignons hinzufügen und die Herdplatte ausschalten. Mit Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und Zitronensaft abschmecken.

8 Eier in 10 Minuten hart kochen, abschrecken und pellen. Eier zum Curry geben und mit kleingeschnittener Kresse dekorieren. Heiß servieren!

Dieses Curry sättigt gut und eine weitere Beilage ist eigentlich nicht erforderlich. Wer mag, serviert dazu Reis oder selbstgebackenes Brot. Versucht einfach mal, den Kürbis gegen Süßkartoffel oder Topinambur auszutauschen, ihr werdet erstaunt sein, wie wunderbar das schmeckt! Und ganz nebenbei bemerkt, schmeckt dieses Kürbis-Curry auch mit jedem anderen Kürbis.

Für die Kürbisliebhaber habe ich noch ein wundervolles Kürbis-Pesto auf meinem Blog. Ich habe es verwendet, um eine Kürbis-Pizza zu backen, ihr solltet es aber unbedingt auch zu frischem Brot probieren! Und wer nicht glaubt, dass man mit Kürbis sogar Kekse backen kann, der sollte sich meine Kürbis-Kekse anschauen!

Viel Spaß mit diesem sensationellen Eintopf – lasst es euch schmecken!

Alles Liebe

miho