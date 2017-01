Wenn es vor der Tür kalt ist und der Wind hier im Land zwischen den Meeren kräftig pustet, dann ist es Zeit für dieses Gericht. Ich gestehe, es ist wirklich eines meiner Lieblingsgerichte, denn es ist schnell zubereitet, wärmt schön auf und schmeckt am nächsten Tag noch besser. Schon aus diesem Grund koche ich immer größere Mengen davon.

„Wurzeln?! Was ist denn damit gemeint…?“, wird sich der ein oder andere jetzt fragen. „Wurzeln“ ist norddeutscher Slang. Für all jene, die nicht aus Schleswig-Holstein sind: Es sind Karotten, gelbe Rüben oder Möhren gemeint.

Zusammen mit mehligkochenden Kartoffeln, Kassler Nacken und Mettenden wird daraus ein echter Klassiker aus der Küstenküche. Hier habe ich mein Rezept für dich:

Wurzelmus mit Kassler



Rezept für ca. 4 Personen

Zutaten für das Wurzelmus

750 g Wurzeln (Möhren, Karotten)

1/2 Teelöffel Salz

1/2 Teel. Zucker

600 g mehligkochende Kartoffeln

1 große Prise Salz

1 Esslöffel Butter

600 g Kassler Nacken (geräucherter Kamm)

4 Mettenden

1 Prise Liebe

etwas Muskatnuss

Pfeffer nach Geschmack

Salz zum Abschmecken

Zubereitung des Wurzelmus

Die Kartoffeln und die Wurzeln gründlich schälen, waschen und in kleine Stücke schneiden. Die Kartoffeln in Salzwasser in ca. 15 bis 20 Minuten garen. Die Wurzeln werden in ca. 1 cm große Scheiben geschnitten und mit je einem halben Teelöffel Zucker und Salz in der gleichen Zeit gegart. Beides abgießen und das Kochwasser der Möhren auffangen

Sobald die Möhren und die Kartoffeln gar sind, werden beide Zutaten vermischt und eine große Tasse des aufgefangenen Möhren-Kochwassers hinzu gegeben. Die Flüssigkeit sollte heiß sein und achtet darauf, sie nach und hinzuzufügen, damit das Wurzelmus nicht zu flüssig wird! Mit einem Kartoffelstampfer werden alle Zutaten zu einem Mus verarbeitet, der bitte nicht breiig ist und immer noch ein paar Stücke enthält. Ein Esslöffel Butter und eine ordentliche Portion Pfeffer und etwas Muskat runden den Geschmack noch ab. Mit Salz oder einem Teelöffel Gemüsebrühe wird das Wurzelmus abgeschmeckt.

Das Fleisch in Streifen schneiden und in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur golbraun anbraten. Die Mettenden werden in Scheiben geschnitten und dann nur kurz in der Pfanne angewärmt.

Bei uns Zuhause wird das Wurzelmus in kleinen Schüsseln angerichtet. Fleisch und Wurst wird an den Rand und obenauf gegeben. Ganz besonders liebe ich dazu eine ordentliche Portion gehackte Petersilie.

Du hast ein Herz für die Küstenküche und für Eintöpfe? Dann schau dir auf jeden Fall meinen Kartoffel-Rosenkohl-Eintopf oder das Steckrüben-Gratin mit Birnen und Käse an!

Was ist dein Lieblingsessen, wenn es kalt wird? Liebst du Eintöpfe genauso sehr wie ich?

Ich bin gespannt.

Guten Appetit und alles Liebe

miho